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Erdoğan'dan Katar Yorumu : Fırsat Kollayanları Boşa Çıkarmalıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Katar krizine ilişkin konuştu. Erdoğan, " . Burada farklı bir oyun oynanıyor. Fırsat kollayanları boşa çıkarmalıyız"dedi.

06 Haziran 2017 Salı 23:42
Erdoğan'dan Katar Yorumu : Fırsat Kollayanları Boşa Çıkarmalıyız

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan,  "Katar krizine" ilişkin, "Katar'a karşı başlatılan yaptırımları, doğru bulmadığımızı peşinen ifade etmek istiyorum. Körfez İşbirliği Konseyi üyelerinin kendi aralarındaki meseleleri karşılıklı diyalog yolu ile çözmesi en doğru yoldur. Bu çerçevede Katar'ın ortaya koyduğu  soğukkanlı ve yapıcı tutumu takdir ile karşılıyoruz. Terör örgütlerine karşı etkin bir mücadele verdiğini yakinen bildiğimiz Katar'ın bu şekilde izole edilmeye çalışılması hiçbir sorunun çözümüne katkı sağlamayacaktır. En kısa sürede Katar'a yönelik tüm yaptırımların kaldırılacağını ümit ediyorum. Çünkü Katar'ın bir terör zanlısı olarak tavsif edilmesini çok ağır bir itham olarak görüyorum. Burada farklı bir oyun oynanıyor. Bu oyunun arkasında kimler var şu anda henüz onu tespit edebilmiş değiliz. Bölgenin daha da karışması, için fırsat kollayanların umutlarını boşa çıkarmalıyız" dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Büyükelçiler iftarına katıldı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iftar programında yaptığı konuşmada, "Katar krizine" ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Bölgemizdeki sorunlar henüz çözüme kavuşmamışken maalesef yeni sıkıntılar ile karşı karşıya kalıyoruz. Bunlardan biri de Katar meselesi. Katar'a karşı başlatılan yaptırımları, doğru bulmadığımızı peşinen ifade etmek istiyorum. Dayanışma ve işbirliğine her zamankinden daha çok ihtiyacımızın bulunduğu bir dönemde yaşanan bu hadise, bölgemizdeki özellikle hiçbir ülkenin faydasına, yararına değildir. 

KATAR'IN ORTAYA KOYDUĞU  SOĞUKKANLI VE YAPICI TUTUMU TAKDİR İLE KARŞILIYORUZ

Körfez İşbirliği Konseyi üyelerinin kendi aralarındaki meseleleri karşılıklı diyalog yolu ile çözmesi en doğru yoldur. Bu çerçevede Katar'ın ortaya koyduğu  soğukkanlı ve yapıcı tutumu takdir ile karşılıyoruz. Terör örgütlerine karşı etkin bir mücadele verdiğini yakinen bildiğimiz Katar'ın bu şekilde izole edilmeye çalışılması hiçbir sorunun çözümüne katkı sağlamayacaktır. Türkiye olarak 15 Temmuz darbe girişimiz başta olmak üzere daima güçlü desteklerini hissettiğimiz tüm dostlarımız gibi Katar'a ile de ilişkilerimiz geliştirerek sürdüreceğiz. Diğer ülkelerin Katar ile olan sorunlarını çözümü konusunda da üzerimize düşen her görevi yapmaya hazırız. 

DERDİM BU SORUNU NASIL AŞARIZ KÖRFEZE YENİDEN BU BİRLİĞİ, BERABERLİĞİ NASIL GETİRİRİZ

Bu çerçevede dünden itibaren çeşitli temaslar bulunmaya başladım. Öncecilikle Katar emiri telefonda görüşerek yaşananlardan dolayı duyduğumuz üzüntüyü kendisine ifade ettim. Aynı şekilde Selman bin Abdülaziz ile de yine telefon ile uzun  bir görüşmem oldu. Aynı şekilde kendisi ile bu sorunları dertleşerek paylaşma imkanım oldu. Yine dün akşam Rusya lideri sayın Putin ile bir görüşmem oldu. Bütün görüşmelerde konu, Körfez'deki bu sıkıntıların aşılmasıydı. Şu ana kadar Fransa Cumhurbaşkanı, Lübnan Başbakanı, Malezya Başbakanı, Bahreyn Kralı, Ürdün Kralı, Endonezya Cumhurbaşkanı ile telefon görüşmeleri yaptım bütün görüşmelerimizde derdim bu sorunu nasıl aşarız Körfez'e yeniden bu birliği, beraberliği nasıl getiririz. 

BU AYDA MÜSLÜMANIN MÜSLÜMANA KANI, CANI, MALI, IRZI HARAMDIR

Müslümanlar için bu ay haram aydır. Bu ayda Müslümanın Müslümana kanı, canı, malı, ırzı haramdır. Hassas olmamız lazım. Yarın ve sonraki günlerde de görüşmelerimizi devam ettireceğiz. Krizin bir an önce çözüme kavuşturulması için elimizden gelen her türlü çabayı gösteriyor göstereceğiz. 

BU OYUNUN ARKASINDA KİMLER VAR ŞU ANDA HENÜZ ONU TESPİT EDEBİLMİŞ DEĞİLİZ

En kısa sürede Katar'a yönelik tüm yaptırımların kaldırılacağını ümit ediyorum. Çünkü Katar'ın bir terör zanlısı olarak tavsif edilmesini çok ağır bir itham olarak görüyorum. 15 yıldır kendilerini yakından iyi tanırım. Böyle bir şey olsa karşılarına çıkacak ilk devlet başkanı ben olurum. Ama böyle bir şeyi görmedim. Burada farklı bir oyun oynanıyor. Bu oyunun arkasında kimler var şu anda henüz onu tespit edebilmiş değiliz. 

BÖLGENİN DAHA DA KARIŞMASI, İÇİN FIRSAT KOLLAYANLARIN UMUTLARINI BOŞA ÇIKARMALIYIZ

Bölge ülkeleri olarak gücümüzü ve enerjimizi kendi iç mücadelemiz yerine sorunun asıl kaynaklarına yönelmemiz gerekiyor. Bölgenin daha da karışması, gerilimin yükselmesi tansiyonun artması için fırsat kollayanların umutlarını hep birlikte boşa çıkarmalıyız. Başka türlü terör ateşinin başka yerlere sıçramasının önüne geçemeyiz. Irak'ı, Suriye'yi çözebildik mi? Şimdi yeni ihtilaf alanı meydana getirmeye niçin gayret ediyoruz." 



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