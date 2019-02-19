ERDOĞAN BUDEPEŞTE SÜRECİ KONFERANSI YEMEĞİNDE KONUŞTU (1)

İlkay DİKİCİ / İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı'na katılan konuk bakan ve heyet başkanları onuruna Çırağan Sarayı'nda verdiği akşam yemeğinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha yüksek duvarlar inşa etmenin, daha fazla dikenli tel çekmenin düzensiz göçü önlemek için çözüm olmadığı aşikardır. Bugün dünya genelinde 260 milyona yakın göçmen, 68 milyonun üzerinde yerlerinden edilmiş kişi ve 25 milyonu aşkın mülteci bulunuyor. Bu sayı, ekonomik nedenler yanında, açlık, kıtlık, iç savaşlar, terör saldırıları ve siyasi belirsizlikler gibi sebeplerle gün geçtikçe artıyor. Göç, güvenlik boyutu da olan insani ve siyasi bir meseledir. Bu meselinin özünde adalet açığı ve empati eksikliği vardır. Filistinli mültecilere verilen yardımları kesmek, onları yokluk ve yoksullukla terbiye etmeye çalışmak da insanlık dışıdır. Dünyada hak ihlalleri, çatışmalar sürdükçe, enginle fakir arasındaki uçurum genişledikçe, göçmenler her zaman yeni yollara yöneleceklerdir. Sığınmacılar için kendi milli imkanlarımızla harcadığımız rakam, BM kriterlerine göre şu an itibarıyla 37 milyar doları aştı. Dünyada şu anda, Batı'da özellikle sözde 'Ermeni soykırımı adıyla bazı propagandalar yapılıyor. Biz de diyoruz ki bu tarihçilerin işidir. Hayatımız boyunca, tarihimiz boyunca, bu millet hiçbir zaman, hiçbir etnik unsura karşı bir soykırımda bulunmamıştır." dedi.

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-Erdoğan'ın açıklamaları