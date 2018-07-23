Erdoğan BRICS Zirvesine Katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ay sonunda Güney Afrika Cumhuriyeti ve Zambiya'yı kapsayan bir Afrika turuna çıkacak. Afrika turu, Türkiye ekonomisini derinden etkileyecek önemli temaslara da sahne olacak. Erdoğan, ticarette ABD Dolarını devre dışı bırakarak, altın, kripto para ya da ulusal paraların kullanılmasının ele alınacağı BRICS zirve toplantısına katılacak. Erdoğan'ın da “İslam Konferansı Teşkilatı dönem başkanı” sıfatıyla katılacağı Johannesburg'da 25-27 Temmuz'da yapılacak BRICS zirvesine, Rusya, Çin, Güney Afrika, Hindistan ve Brezilya liderleri katılacak.

TİCARETTE DOLAR HAKİMİYETİNE, ALTINDA AVRUPA ETKİNLİĞİNE SON!

BRİCS ülkeleri yaklaşık üç yıldır ticarette ABD doları hakimiyeti ile, altın piyasasında Avrupa etkisine son vermek için çeşitli formüller üzerinde çalışıyorlar. BRİCS ilk olarak 2015 yılında, topluluğu oluşturan ülkeler arasındaki ticarette ABD dolarının devre dışı bırakılması için çalışma kararı almıştı. Bu çerçevede BRICS ülkeleri arasındaki ticarette altın, ulusal para birimleri ya da kripto para kullanılması üzerinde çalışmalar başlamıştı.

ULUSAL PARA BİRİMLERİYLE TİCARET

BRICS çerçevesinde ABD Dolarını devre dışı bırakacak ortak bir formül arayışı sürerken, BRICS ülkeleri de ikili ticaretlerini ulusal para birimleri üzeriden yapmak üzere ikili anlaşmalar imzalamaya başlamışlardı. Bu konudaki en çok ses getiren anlaşma ise, Çin ile Rusya arasında yapılan, ticarette iki ülke ulusal para birimleri Ruble ve Yuan kullanılmasına ilişkin anlaşma olmuştu. Ardından altın ticaretinde de İsviçre ve İngiltere'nin etkinliğini azaltmak amacıyla BRICS ülkeleri arasında kullanılacak yeni ve tek bir sistem üzerinde çalışmalar başlamıştı. Çin'ın da petrol anlaşmalarını altın destekli çıkardığı petroyuan üzerinden yapmaya kararı ve Venezuela'nın da petrol ticaretinde petroyuan kullanmayı kabul etmesinin ardından, ABD Doları'nın dünyanın en önemli ticaret sektörlerinden biri olan petrol ticaretinde ABD dolarının etkinliği tartışılmaya başlanmıştı. ABD dolarının ticarette devre dışı kalması fikrinin yayılması, ABD'nin Rusya, İran gibi ülkelere uyguladığı ambagoların aşılması konusunda önemli bir adım oluşturabilecek.

TÜRKİYE DE DEVREDE

Türkiye de, kendi bölgesinde ABD Doları yerine ulusal para birimleri üzerinden ticaret yapılması için ilk adımları geçtiğimiz yıllarda komşuları ile ticarette atmaya başladı. İran'la yapılan ticarette ulusal para birimlerinin kullanılmasına ilişkin anlaşmanın ardından, Türkiye ile Rusya arasında da ticaretin bir bölümünün TL ve ruble üzerinden yapılması konusunda uzlaşma sağlanmıştı.

ANKARA BRICS SİSTEMİNE DAHİL OLUR MU?

Johannesburg'da BRICS ülkelerinin zirvesinde en kritik konunun ticarette ABD Doları'nın terkedilmesi olması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da toplantıya özel konuk olarak katılması nedeniyle, “Türkiye de BRICS ticaret sistemine dahil mi oluyor” sorusu gündeme geldi.

Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2018, 11:29