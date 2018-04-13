  ERDOĞAN: BÖLGEDEKİ SULARIN ISINMASININ DOĞRU OLMAYACAĞINI İLETTİK (2)

Haber-Kamera: Taner YENER - Cansel KİRAZ - Güven USTA - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Üzerinde ısrarla durduğumuz konu, bölgedeki şu suların ısınmasının doğru olmayacağını ve barışın tesisiyle birlikte bölgede özellikle yaşanan bu trajedinin sona ermesi noktasında taleplerimiz oldu" dedi.

Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Mimar Sinan Camii'ne geçti. Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da eşlik etti. Camiden çıkışta Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Putin ve Trump'la görüşmesinin sorulması üzerine Erdoğan, "Suriye'deki gelişmeleri ele aldık. Suriye'de bir an önce barışın temini noktasında neler yapılabilir? Bunları görüşme fırsatımız oldu. Tabi bunları ele alırken görüşürken üzerinde ısrarla durduğumuz konu, bölgedeki şu suların ısınmasının doğru olmayacağını ve barışın tesisiyle birlikte bölgede özellikle yaşanan bu trajedinin sona ermesi noktasında taleplerimiz oldu" dedi.

"TÜM KOALİSYON GÜÇLERİNİN BURADA HASSASİYETİNİ İSTEDİK, İSTİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimyasal silahlar uluslararası yasalarda çok farklı bir zemine her ne kadar oturuyorsa da biz bunu değerlendirirken konvansiyonel silahları bir kenara koyamayız. Kimyasal silahlarla mı daha çok insan ölüyor veya öldürülüyor, yoksa konvansiyonel silahlarla mı daha çok insan ölüyor veya öldürülüyor? Tabii ki kimyasal silahlarla ölümler gerçekten bir fecaat, bir felaket ama öbür tarafta da konvansiyonel silahlarla varil bombaları yağdığı zaman insanlar, çocuk, kadın, yaşlı ayırt etmiyor ki hepsini de acımasızca öldürüyorlar. Bütün bunlar karşısında biz başta Amerika olmak üzere Rusya, tüm koalisyon güçlerinin burada hassasiyetini istedik, istiyoruz" diye konuştu.

Erdoğan, "Bütün bunlar karşısında biz başta Amerika olmak üzere Rusya ve tüm koalisyon güçlerinin burada hassasiyetini istedik,

istiyoruz ve şu andaki son gelişmeler sanki biraz havanın yumuşaması gibi bir durum söz konusu. Görüşmelerimiz devam ediyor, devam edecek" şeklinde konuştu.



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-Erdoğan'ın açıklamaları