Erdoğan'a Peru Büyükelçisi Luis Alberto Campana Boluarte'den güven mektubu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Peru Büyükelçisi Luis Alberto Campana Boluarte, güven mektubu takdim etti.  Görüntü dökümü  -Güven mektubu takdiminden genel ve detaylar  ANKARA ()   

Erdoğan'a Peru Büyükelçisi Luis Alberto Campana Boluarte'den güven mektubu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Peru Büyükelçisi Luis Alberto Campana Boluarte, güven mektubu takdim etti. 


Görüntü dökümü 

-Güven mektubu takdiminden genel ve detaylar 

ANKARA () 
 

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