Erdoğan'a mevkidaşlarından tebrik telefonları gelmeye devam ediyor (2)

UKRAYNA VE PAKİSTAN CUMHURBAŞKANLARI DA TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı daha sonra mevkidaşlarından Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ve Pakistan Cumhurbaşkanı Hüseyin’de telefonla aradılar.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin’de Erdoğan’ı 24 Haziran’da elde ettiği seçim zaferinden dolayı tebrik ettiler.