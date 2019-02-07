ENKAZDAN BİR KİŞİNİN CESEDİ ÇIKARILDI 

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul   Kartal'da çöken binanın enkazında bir kişinin cesedine ulaşıldı. Ceset ambulansa konularak olay yerinden götürüldü. Bu sırada Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da enkaz alanında...

ENKAZDAN BİR KİŞİNİN CESEDİ ÇIKARILDI 

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul  
Kartal'da çöken binanın enkazında bir kişinin cesedine ulaşıldı. Ceset ambulansa konularak olay yerinden götürüldü. Bu sırada Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da enkaz alanında incelemelerde bulunuyordu. 
Öte yandan, çöken binadan arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. 
Enkazdan birçok eşya çıkarılırken, vinç yardımıyla, tavan ve duvar parçaları da kaldırıldı. 

Görüntü Dökümü:
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- Cesedin taşınması
- Bakan Kurum'un görüntüsü
- Enkazdan görüntüler
- Detaylar


 

 

 

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