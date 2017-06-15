Enis Berberoğlu'nun Tahliyesi Talep Edildi!

MİT TIR'ları görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin davada, 25 yıl hapis cezasına çarptırılan ve tutuklanmasına karar verilen CHP Milletvekili Enis Berberoğlu ile ilgili yeni gelişme yaşandı.



Berberoğlu'nun avukatı Murat Ergün, mahkemeye itirazda bulunarak tahliyesini talep etti.



Avukat Ergün ayrıca İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği 25 yıllık hapis cezasına ilişkin temyiz dilekçesini de İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne sundu.