Enis Berberoğlu’na Bir Şok Daha!

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, CHP’den yeniden milletvekili seçilen Enis Berberoğlu hakkındaki davanın dokunulmazlık nedeniyle durması talebini reddetti.Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2018, 17:18
CHP'nin tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu'nun 'Dokunulmazlık nedeniyle davanın durdurulması' talebi Yargıtay tarafından reddedildi.
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, CHP’den yeniden milletvekili seçilen Enis Berberoğlu hakkındaki davanın dokunulmazlık nedeniyle durması talebini reddetti.Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2018, 17:18