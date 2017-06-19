Enis Berberoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi, durdurulan MİT tırlarının görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği iddiasıyla yargılandığı davada 25 yıl hapis cezasına çarptırılan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itirazı reddetti.

MİT TIR'larının görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği iddiasıyla yargılandığı davada 25 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklanan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itirazı reddedildi.



Enis Berberoğlu'nun avukatı Murat Ergün'ün yaptığı itiraz İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirilerek karara bağlandı.Mahkeme heyeti, sanık Berberoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili yapılan itirazın reddine karar verdi. Karara gerekçe olarak sanığa verilen hapis cezasının süresinin gösterildiği öğrenildi.