Enerji Bakanı Berat Albayrak'tan çok konuşulan yaz saati uygulaması açıklaması geldi

Enerji Verimliliği Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak yaz saati uygulaması ile ilgili de konuştu.

İşte Berat Albayrak'ın Yaz Saati Uygulaması Açıklaması

Berat Albayrak ; "Danıştay'ın verdiği kararın esas yönüyle hiçbir etkisi yok.Usüllere göre düzenleme yapılıp aynı istikamette devam edecek.Enerji tasarrufu sağlanıyor. Bu durumda bir problem yok.Bu yaz saati uygulaması projesiyle Türkiye'ye büyük katkı sağladık. İTÜ'nün yapmış olduğu araştırma sayesinde, enerji bağlamında her konuda geçen sene 540 milyon liralık tasarruf sağlamışız. " dedi.

Yaz Saati Uygulaması nedir ?

Geçmişi birkaç asır öncesine dayanan yaz ve kış saati uygulaması fikri, Amerikalı politikacı ve fizikçi Benjamin Franklin’e aittir. Benjamin, pek çok konunun yanı sıra elektrikle de uğraşmış ve çeşitli icatlarıyla tanınmıştır. Yaz ve kış saati uygulaması da onun bu parlak fikirlerinden biridir.

Yazın saatlerin bir saat ileri, kışın ise saatlerin bir saat geri alınmasının tek nedeni gün ışığından daha fazla yararlanarak elektrikten tasarruf etmektir. Milyonlarca kişinin 1 saatliğine de olsa elektriği kullanmaması çok büyük tasarruf sağlar. Bu yüzden her yıl düzenli olarak bahar başlangıcında yaz saat uygulamasına, sonbaharda ise kış saat uygulamasına geçilir.

Yaz ve kış saati uygulaması fikrinin farklı sahipleri olduğu öne sürülsede bilinen en sağlam bilgi Benjamin Franklin’nin düşüncesini bir gazetede dile getirdiğidir. Benjamin’in bu fikrinden sonra 1910 yılında yasalaşan yaz ve kış saati uygulaması, 1916 yılında 20 dakikadan bir saate çıkarılmıştır.

