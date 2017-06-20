En Ağır Yükten Kurtuldu!

IĞDIR’da 2 yıl önce fenalaşan ve 18 gün yoğun bakımda tutulduktan sonra sevk edildiği İstanbul’da suni kalp takılan 12 yaşındaki Ferhat Sayan, “Ben kalp istiyorum, koşup oynamak istiyorum” dedi. Oğlunun tedavisi için diğer 4 çocuğu ve eşini bırakarak İstanbul’da ev kiralayan anne Suna Sayan’ın oğlunu tetkikler için sırtında taşıyarak hastaneye götürdüğü belirlenince, kaymakamlıkça tüm tetkiklerinin evde yapılması ve anne ile oğlun ihtiyaçlarının karşılanması kararlaştırıldı.



Iğdır’ın merkeze bağlı Oba Köyü’nde 4’üncü sınıfa giden Ferhat Sayan’ın sürekli karın şikayeti çekmesi üzerine anne ve babası onu Iğdır Devlet Hastanesi’ne götürdü. Burada MR çekilmesine rağmen teşhis konulamayan çocuk, Erzurum’daki Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Burada 9 gün yataklı tedaviye alınan Ferhat Sayan’a teşhis konulamadı ve taburcu işlemleri yapıldı. Eve döndükten hemen sonra fenalaşan kusmaya başlayan çocuğu kiralanan araçta Erzurum’a götürdü. 18 gün süreyle yoğun bakımda tutulan Ferhat, İstanbul’daki Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan testlerin sonunda Ferhat Sayan’a suni kalp takılması ve kalp nakli için beklenmesine karar verildi. 5 Mayıs 2016 tarihinde Çocuk Kardiyoloji Servisi’ne yatırılan Ferhat Sayan’a 19 Temmuz’da suni kalp takıldı.



Çapada, tarlada çalışan baba 4 çocuğu ile köyde yaşamını sürdürürken anne Suna Sayan, fenalaşabileceği belirtilen düzenli olarak tetkikleri yapılması gereken en küçük çocuğu için İstanbul Avcılar’daki Tahtakale Mahallesi’nde küçük ve bakımsız bir evin zemin katında 350 TL’ye kiraladıkları evde kalmaya başladı. Anne Sunay, “10 yıllık ömrü olan bu cihazı taktılar. Nakil için sıradayız. Büyük insanlarımızın ellerini, ayaklarını öpüyoruz. Ne olur çocuğumuza nakledilecek bir kalp bulunsun” dedi. Evin kirasının yanı sıra elektrik ve su faturalarını ödemede sıkıntı çektiklerini ancak, en büyük sıkıntıyı 36 kilo ağırlığındaki oğlu Ferhat’ı çantadaki kalbi ile Siyami Hersek Hastanesi’nde EKG çekilmesi ve testler için götürmek için minibüs durağına kadar taşıdıktan sonra oradan otobüse binerken çektiğini anlatan Suna Sunay, “Elektrik giderse bizim için çok sıkıntılı. Suni kalbin pillerini camiye markete götürüp orada doldurmak zorundayız. Yedek pilleri mutlaka doldurmalıyız” dedi.

KAYMAKAM DEVREYE GİRDİ



Ramazan ayı başından itibaren dar gelirli ve evde bakım hizmeti alan aileleri ziyaret ederek sorunlarını dinleyen Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan, Iğdır’dan gelen anne ve oğlunun durumunu öğrenince Tahtakale Mahallesi’ne giderek çaresiz anne ve oğlunun sorunlarını yerinde dinledi. Kaymakam Doğan, 1 gün sonra Murat Kölük Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Çatıkkaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yöneticilerini de eve götürdü. Kaymakam Doğan, şöyle dedi:



“Ferhat; Yüreği dışarıda makine ile yaşayan bir çocuğumuz. Ailesi Iğdırlı. tedavisi için gelmişler 11 yaşını bitirdi 12 yaşına geldi. Durumunu duyar duymaz gittik. Evde bakım hizmeti için başhekimimiz ekibi ile gitti. Evde tüm sağlık hizmeti verilecek. Milli Eğitim de evde okuma imkanı sağlayacak. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve devletimizin imkanları ile maddi destek sağladık. Kendisine doğum günü hediyesi olarak çok istediği tableti aldım. Telekom Müdürlüğü aracılığı ile bugün evine internet bağladık. Önemli olan sağlığına kavuşması. Tüm kontrolleri yapılıyor. Evde bakım ve engelli maaşı bağlandı. Cıvıl cıvıl yüreğinin atmasını diliyorum. Tüm imkanları ile yanındayız. Artık annesi onu tetkikler için sırtında taşımak zorunda kalmayacak. İhtiyaç olursa ambulans dahil sağlık hizmetleri tümüyle hizmetinde olacak.”

PİLİ BEN DEĞİŞTİRİYORUM



Fenerbahçe taraftarı olan ancak sağlık durumunu öğrenen Beşiktaşlı Cenk Tosun’un eve gelerek kendisini ziyaret ettiğini belirten Ferhat Sunay, Kaymakam Hulusi Doğan’ın yanına gelmesinden ve tablet hediye etmesine çok sevindiğini söyledi. Sınıf arkadaşları ile köyde yaptığı yaramazlıkları keyifle anlatan Ferhat, kendisine uygun kalp bulunacağına inandığını, okuyup doktor olmak istediğini anlattı. Siyah bir çanta içerisinde bulunan suni kalpteki pil ve hortumların işlevini bildiğini heyecanlarınca bunun makine gibi çalıştığını duyduğunu ifade eden Ferhat, sık sık şakalaştığı annesi ile geceleri elektriklerin kesilmesi endişesi ile tedirgin uyuduklarını söyledi. Işıl ışıl yemyeşil gözleri zaman zaman dalan Ferhat, “Elektrik giderse, pil biterse kalbim ambulans gibi çalar. Pilleri hemen değiştirmem lazım. O karanlıkta şu kadarcık noktayı kim görebilir? Geceleri biten pili ben takıyorum. Annemin gözleri benimkiler kadar keskin değil. Üstelik onun uykusu ağır” dedi.



Iğdır’dan gelini ve torununu görmeye gelen babaanne Melek Sunay da gözyaşı dökerken, “Başbakanıma cumhurbaşkanıma sayın Türkiye’ye rica ediyorum, ellerini,ayaklarını öperim. Dayanamıyorum. 2 senedir gece gündüz yatmıyorum. Çocuğumu gözlerimin önünde ölmesin. Allah rızası için çocuğuma nakil istiyorum ben ölmek istiyorum, kalbimi vermek istiyorum almıyorlar” dedi.