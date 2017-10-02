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Emrah Serbes Kötü Olmayı Seçti

22 Eylül 2017 günü Bodrum’da aracıyla giderken 2 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes, T tipi cezaevine nakledildi. Psikolog Serap Ağalar, Serbes için '' o gece vicdanlı olabilirdi fakat kötü olmayı seçti'' dedi.

02 Ekim 2017 Pazartesi 11:33
Emrah Serbes Kötü Olmayı Seçti

İlk olarak suçu arkadaşının (K.Doğru) üzerine atan ve vicdanım el vermedi diyerek kazayı kendisinin yaptığını sosyal medyada duyuran Emrah Serbes, T tipi cezaevine nakledilirken; ‘’ Emrah Serbes! sonunda t yok, benim sonum da hiçbir şey yok, keşke ben ölseydim o kazada, çok özür diliyorum herkesten ‘’ diyerek vicdan duygusunun arkasına sığınmaya çalışmıştır.

Emrah Serbes, o gece alkollü yakalansaydı olası kast düzenlemesi (TCK 21. madde) cinayet sebebi nedeniyle 20-25 yıl cezaya çarptırılacaktı. Fakat şu an alkollü olduğu kanıtlanmayabilir.

Vicdan olarak kendini rahatsız hisseden bir kişi, öncelikle bunun açıklamasını sosyal medyadan yapmaz. Vicdan değil de, toplum gözündeki değerinin yittiği korkusu Serbes'in gizli egosunu konuşturmuş ve bu duygu ikincil kazanç elde etme adına da ona mağduru oynatmıştır. ‘’Sonunda t yok ‘’ diyerek, serbes’’t’’ kalsam da vicdan rahatsızlığını tüm hayatım boyunca yaşayacağım alt metni oplum gözünde kazanç elde etmeye çalışmaktadır. İnsani olarak tabi ki vicdan rahatsızlığı duyması olağan bir duygudur. Fakat kaza sonrası gerçekliğin ilerleyiş şekli bu itiraf ile özdeşleşmemektedir.  En yüksek adalet vicdandır ve vicdan tamamen gerçekliğe dayanır. Emrah Serbes, o gece vicdanlı olabilirdi fakat kötü olmayı seçti. Romanlarındaki kahramanları için kendinden yola çıktığını söyleyen Serbes’ e son romanı  ‘’Müptezeller’’ den bir alıntı olsun:  ‘’Herkes kendi aklına göre deliriyor. Kimisinin aklı öyle bir şeydir ki, serbest deliliğe müsaade etmez. Elinden kolundan bağlanacak bir deliliğe düşebilir. Herkesin sarhoşluğu farklıdır misali...’’

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