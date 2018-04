Emperyalistler Müslümanlara saldırırken kutsal günü seçiyorlar

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Mübarek Miraç Kandilini idrak ettiğimiz gece Suriye'nin belli bölgelerini Amerika, İngiliz ve Fransızlar tarafından bombalanarak birçok insan gözlerini açamadan veda etti. Her ne hikmetse emperyalistler dünyaya zulmü getirirken kendi memleketlerinde barış türküsü söyleyenler Müslümanların saldıracakları zaman mutlaka Müslümanların kıymetli olan bir günü seçiyorlar. Irak'a da Ramazan'da girdiler, başkanı Saddam'ı Ramazan'da idam ettiler" dedi.

Erzurum İl Müftülüğü Konferans salonunda düzenlenen Saadet Partisi Erzurum 6'ncı Olağan İl Kongresine katılan SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu büyük bir coşku ile karşılandı. Siyasetten ekonomiye, terörden savaşa kadar her şeye değinen Karamollaoğlu emperyalist güçleri ve iktidar partisini eleştirdi. Son 3 ay içinde yapılan ithalatın önceki yılın iki misline yaklaştığını iddia eden Karamollaoğlu, sanayide de bazı desteklerin yapıldığını ama kime verildiğini ve paraların nereye gittiğini kimsenin bilmediğini savundu.

'DELİ MİSİN' DİYORLAR, EH BİRAZCIK DELİLİK VAR'

İktidara geldiklerinde yapacakları işleri sıralayan Karamollaoğlu, "Biz iktidara geldiğimizde Türkiye'de yapılan bütün yatırımları durduracağız. Niye, çünkü üretime dayalı yatırım yok. Köprüleri, yolları, binaları, stadyumları hepsini... 'Deli misin' diyorlar. Eh birazcık delilik var. Akıllılar hep sınıfta kaldı. Niye bunları söylüyorum çünkü bizim atacağımız adımları söylediğimiz zaman bunlar 'yav sen delisin' diyorlar. Biz de diyoruz ki bu gün ülkemizin içine sürüklendiği problemlerden ancak biraz deli olan insanlar kurtarır. Ama zır deli değil, işinin delisi, mesleğinin delisiyiz" diye konuştu.

AK PARTİ'NİN YÜZDE 75'İ HAPSE GİRER

Bugün ülkenin bir numaralı meselesinin adaletsizlik olduğunu savunan Karamollaoğlu, adaletsizliğin Türkiye'nin her yerinde kol gezdiğini ileri sürdü. Yüz binlerce insanın Olağan Üstü Hal'den (OHAL) etkilendiğini aktaran Karamollaoğlu şunları söyledi:

"Şu anda bizim bir numaralı meselemizin ne yazık ki adalet mefhumunun tamamen yozlaştırılmış olması, ortadan kalkması. Biz terörü bir numaraya alıyorduk. Terör her zaman önemlidir çünkü terörde silahlar konuşur, insanlar konuşamaz. Terör şu an biraz dar bölgeye sıkıştırılmış durumda. Ama adaletsizlik Türkiye'mizin her yerinde kol geziyor. 16-17 sene önce seçimlere giderken Cumhurbaşkanın internette dolaşan videosu var. Olağanüstü halden şikâyet ediyor. 'Böyle bir ülkede adalet olmaz, zulüm olur' diyor. Hikmeti ilahi 15 sene sonra aynı kendisi 'Olağan üstü halden vazgeçemeyiz' diyor. Niye? Bir ihtilal denemesi oldu. O ihtilali kim denedi. Senin getirdiğin insanlar. 'Ne istediler de vermedik' diyecek kadar ileriye gittin. Olağan üstü hal döneminde iktidarın kafası karışır çünkü adalet mekanizması çalışmadığı için her türlü iftira yaşanır. Yüz binlerce insan olağan üstü halden etkilendi. Biz ömrümüz boyunca hiç FETÖ'ü olmadık. Makam mevki sahibi olmak isteyen halkı onlara siz yönlendirdiniz. Ben eğer bugün başkalarına uyguladıkları kıstasları Ak Partisi üyelere uygulasalar bunların yüzde 60 hapse girer diyordum. Meğer az diyormuşum. Şimdi onu değiştirdim 60 yetmez en az yüzde 75'i girer diyorum. Biz şuna da inanıyoruz. O kapıdan geçen herkes suçlu değildir. Siz adamlara 'iftiracı olan kurtulun' derseniz itirafçı hakikaten bu grubun içindeyse 3 tane kendisinden 3 tanede dışarıdan adam veriyor. Niye çünkü öç alıyor, kafalar karışsın diye. Serbest kalıyor ama bir kişiye karşı 6 tane insan suçlu muamelesi görüyor. Mecbursunuz adaleti yeniden rayına oturtmaya. Onun için biz hâkimlere de sesleniyoruz. Korku ve endişe içinde olduğunuzu biliyorum. Ama mertlik gösterip, sıkıntıyı sırtlanmaz, göze almazsanız yarın çok daha büyük belalara muhatap olursunuz. Zalim sıfatına girersiniz. Bunu unutma diyoruz ama zaman gösterecek. Öyle inanıyorum ki ben bir gün gelecek burada bir isyan başlayacak. 'Olmaz' diyecekler, 'Artık biz bu zulümden vazgeçtik' diyecekler mecburen. O zaman tablo değişecek o zaman gerçekler inşallah açığa çıkacak. Adalet olmadan bir ülkede huzur ve barış olmaz."

'SURİYEYE SALDIRIRKEN MİRAÇ GECESİNİ SEÇTİLER'

Geçmişte beraber oldukları arkadaşlarının şaşkına döndüğünü ve zulmü alkışlayıp, zalime destek verdiğini sözlerine ekleyen Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Mübarek Miraç Kandilini idrak ettiğimiz gece Suriye'nin belli bölgelerini Amerika, İngiliz ve Fransızlar tarafından bombalanarak birçok insan gözlerini açamadan veda etti. Her ne hikmetse emperyalistler dünyaya zulmü getirirken kendi memleketlerinde barış türküsü söyleyenler Müslümanların saldıracakları zaman mutlaka Müslümanların kıymetli olan bir günü seçiyorlar. Irak'a da Ramazan'da girdiler, başkanı Saddam'ı Ramazan'da idam ettiler. Suriye'ye saldırırken de Miraç Gecesini seçtiler. Onlara destek verenler cezasını mutlaka bir gün bulacak. Biz alkışlamayız ve destek vermeyiz. Ama ne yazık ki son zamanlarda ülkemiz garp politikalarla yönetiliyor. Geçmişte beraber olduğumuz arkadaşlar şaşkına dönmüşler. Zulmü nasıl alkışlar, nasıl destek verirsiniz. Katledilen, yok edilen, zulme uğrayanlar sadece masumlar ve Müslümanlar."

Karamollaoğlu, sürekli kendilerine ittifak konusunun sorulduğunu hatırlatarak, kendilerinin ilk ittifak kuracağı kesimin gençler, çiftçi ve besici olacağını söyledi.

Haber-Kamera: Turgay İPEK

Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2018, 08:09