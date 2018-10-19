EMİNÖNÜ'NDE POLİS İLE ŞÜPHELİ ARASINDA ARBEDE: 1 POLİS YARALANDI (1)

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL Eminönü'nde şüpheli bir kişi, polisin silahını almaya çalıştı. Polisle bu kişi arasında arbede yaşandı. Bu sırada silahın ateş alması sonucu polis yaralandı. Görüntü Dökümü;: --------- -Olay...