EMİNÖNÜ'NDE  POLİS İLE ŞÜPHELİ ARASINDA ARBEDE: 1 POLİS YARALANDI (1)

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL
Eminönü'nde şüpheli bir kişi, polisin silahını almaya çalıştı. Polisle bu kişi arasında arbede yaşandı. Bu sırada silahın ateş alması sonucu polis yaralandı.
Görüntü Dökümü;:
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-Olay yerinden görüntü
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL Eminönü'nde şüpheli bir kişi, polisin silahını almaya çalıştı. Polisle bu kişi arasında arbede yaşandı. Bu sırada silahın ateş alması sonucu polis yaralandı. Görüntü Dökümü;: --------- -Olay...
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL
Eminönü'nde şüpheli bir kişi, polisin silahını almaya çalıştı. Polisle bu kişi arasında arbede yaşandı. Bu sırada silahın ateş alması sonucu polis yaralandı.
Görüntü Dökümü;:
---------
-Olay yerinden görüntü