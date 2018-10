Emine Erdoğan: Milletimizin yüksek hedeflere ulaşmasında kadınlara aktif roller düşüyor

Ankara'da 'Girişimci Kadın Çiftçiler' ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ''Anadolu kadını tarihin hiçbir döneminde pasif bir duruş sergilememiştir. Her zaman elinde çabası, sırtında küfesi, kucağında yavrusu ile üretim hayatının merkezinde yer almıştır. Geçmişten bugüne gerek ev içinde gerekse dışında ekonomik ve sosyal hayatın her zaman bir parçası olmuştur'' dedi.



Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Ankara'da bir otelde 4'üncüsü düzenlenen 'Girişimci Kadın Çiftçiler' ödül törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile çok sayıda davetli katıldı.



'KADINLARIMIZ 15 TEMMUZ'DA CESARETİN SEMBOLÜ OLDULAR'

Törende konuşma yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türk kadınının tarihteki önemine dikkat çekti. Bakan Selçuk, şöyle dedi:

''Kadınlarımız kimi zaman Türk devletini kuran irade, kimi zaman Nene Hatun ve Fatma Bacı gibi Çanakkale Destanı yazan irade oldular, 15 Temmuz'da cesaretin sembolü oldular. Kadınlarımız siyasette, eğitimde hayatımızın her alanında olduğu gibi inovatif fikirleri ve girişimcilikle de ülkemize değer katmaya devam etmektedir. Toplumun kurucu unsuru olduğu kadar kalkınmanın ve refahın sembolü de kadınlardır. Kadın elinin değmediği her iş zarafetten, güzellikten ve bereketten yoksundur. Toprağı işler gibi insanı işleyen, yetiştiren ve nihayetinde topluma kazandıran kadınlardır. Kadının toplumun her kesiminde var olması ve eşit fırsatlardan yararlanıyor olması o ülkenin, o toplumun gelişmişlik göstergesidir. İçinde bulunduğumuz çağda gelişmenin ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için kadınların iş gücünden azami ölçüde yararlanmak zorundayız. Bu amaçta üretimi artırmak için kadınların girişimcilik ruhuna ihtiyacımız var. Kadına imkan sunulduğunda, eşit şartlar sağlandığında üretimde neler başarabileceklerine hepimiz şahit oluyoruz. 16 yıldır bu anlayışla çalışan hükümetlerimiz kadınlarımızın iş gücüne katılımını destekleyen politikaları hayata geçirdiler.''



'SON 11 YILDA KADIN İŞ GÜCÜ SAYISI YÜZDE 70 ORANINDA ARTTI'

Türkiye'nin 2007-2017 yılları arasında kadın iş gücünü en fazla artıran ülke olduğunu belirten Bakan Selçuk, şunları söyledi: ''Kadın iş gücümüzü son 11 yılda 4 milyon 244 bin kişi artırdık. Ülkemiz son 11 yılda kadın iş gücü sayısını yüzde 70 oranında artırarak Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkeleri arasında ilk sıralarda yer aldı. Yine son 11 yılda kadın istihdamımız yaklaşık 3,5 milyon civarında arttı. OECD ülkeleri arasında Türkiye, ABD'den sonra kadın istihdamını en fazla artıran ülkeler arasında. 2023 yılına kadar kadınların iş gücüne katılım oranını yüzde 41 düzeyine çıkarmayı hedefliyoruz."



PAKDEMİRLİ: TARIMDA KADIN ELİ DEMEK, İSTİKRAR VE UYUM DEMEKTİR

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise konuşmasında tarımda kadının önemini vurguladı. "Tarımda kadın eli demek, istikrar ve uyum demektir" diyen Pakdemirli, şöyle konuştu:

''Kadınlarımıza imkan verildiği takdirde neler yapılabileceğinin en güzel örnekleri sizlersiniz. Kadın çiftçiler aynı zamanda kazanımlarının çoğunu ailelerinin ve toplumun faydasına kullanan küçük iş yeri sahibi ve yatırımcılardır. Dünyada tarımsal iş gücünün yaklaşık yüzde 40'ını kadınlar oluşturmaktadır. Türkiye'de ise toplam istihdam içerisinde kadınların payı yaklaşık yüzde 31'dir. Bu rakam Avrupa Birliği ülkelerinde ise yüzde 60'lara varmaktadır. Tarımda ise bu oran yüzde 45'i bulmaktadır. Bu rakam bizim tarımda daha ileride olduğumuzu gösteriyor. Bu bağlamda tarım sektörünü sırtlayan kadın çiftçilerimize yönelik faaliyetin çok büyük önem taşıdığını da biliyoruz. Kadın çiftçilerimizin tarımsal üretim faaliyetlerine erkeklerden daha fazla katılımları dikkate alındığında, kadınlara tarımsal eğitim hizmetleri verilmesini çok önemli ve kaçınılmaz buluyoruz. Tarım politikaları içinde bakanlığımızca kadına yönelik eğitim ve faaliyetler, kadın emeğinin göz ardı edilmediğinin önemli bir göstergesidir. Bakanlık olarak 2003 yılından bugüne kadar kırsalda yaklaşık 2,1 milyon kadın çiftçi eğitilmiştir. Bugün ülkemizde bakanlığımız bünyesinde kadınlar tarafından kurulmuş ve üyelerinin çoğunluğunu kadınlardan oluşan 43 adet tarımsal kalkınma kooperatifi bulunmaktadır. Bakanlık olarak kadın çiftçilerimizin desteklerimizden daha fazla yararlanması adına da pozitif ayrımcılık yapıyoruz.''



'YÜKSEK HEDEFLERE ULAŞMADA KADINLARA AKTİF ROLLER DÜŞÜYOR'

Ödül töreninin kapanış konuşmasını yapan Emine Erdoğan ise Anadolu kadınının tarihin hiçbir döneminde pasif bir duruş sergilemediğini ve her zaman elinde çabası, sırtında küfesi, kucağında yavrusu ile üretim hayatının merkezinde yer aldığını kaydetti. Emine Erdoğan şöyle dedi: "Geçmişten bugüne gerek ev içinde gerekse dışında ekonomik ve sosyal hayatın her zaman bir parçası olmuştur. Kadınlarımız yaptığı işe yüreğini veriyor, kendini adıyor. Ülkemizin de bu adanmışlığa çok ihtiyacı var. Milletimizin yüksek hedeflere ulaşmasında kadınlara aktif roller düşüyor. Sizleri burada bir arada görmüşken özellikle altını çizmek istediğim bir konu var. 'Ata tohumu' seferberliğimizde kadınlarımızdan destek istiyorum. Tohum, gıda kalitesinin başladığı yerdir. Bu nedenle de sağlığın başıdır. Ne kadar güvenilir ve kaliteli tohumunuz varsa gıdanız da o derece sağlıklı olur. Yerli tohumun peşine düşelim ve bu alanda devletimizin milli tohum seferberliğine katkı sağlayalım. Anadolu toprağı eşsiz bir şifa kaynağıdır. Bilinçle ve özveriyle işlenirse büyük bir güce dönüşebilir. Sadece bu topraklarda yetişen endemik bitki çeşitliliğimizi korumak ve bereketli topraklarımızdan yeterince faydalanmak noktasında da işbirliği yapmalıyız. Türkiye'nin ekonomik ve siyasi gücü aynı zamanda dünyada her zaman daha da artmaktadır. Bizlerin ilerleme sürecinde yeni başarı hikayeleriyle destek vermemiz gerekiyor. Hepimizin çabası aynı nehre akıyor. Türkiye'nin büyüme hamlesine destek veren, bu çalışmalarda yer alan, alın terlerini esirgemeyen tüm kadınlarımızı tebrik ediyorum.''

