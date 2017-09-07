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Emine Erdoğan Arakanlı Müslümanlar ile buluştu

Emine Erdoğan, Bangladeş'teki sığınmacı kamplarına yerleşen Arakanlılarla biraraya geldi ve Türkiye'den giden gıda,ilaç ve kıyafet yardımlarını dağıttı.

07 Eylül 2017 Perşembe 11:28
Emine Erdoğan Arakanlı Müslümanlar ile buluştu

BİLAL ERDOĞAN EŞLİK EDİYOR

Emine Erdoğan'a, oğlu Bilal Erdoğan'ın yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı da eşlik ediyor. Arakanlı sığınmacıların Bangladeş'te barındıkları kampları ziyaret edecek olan Emine Erdoğan ve beraberindeki heyetin, yaşananlar hakkında mağdurlardan bizzat bilgi almayı ve de Türkiye'nin oluşturacağı insani yardım köprüsü için ön hazırlıkları tamamlamayı hedefledikleri belirtildi.


Bangladeş'teki Cox Bazaar'daki kamplar ve çevresinde yaşayanlara acil gıda, ilaç ve kıyafet dağıtımı yapılacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da eşlik edeceği ziyaret sırasında Erdoğan, Bangladeş'e sığınmak zorunda kalan yaklaşık 120 bin Rohingya mültecisi ile Bangladeş'e daha önce sığınmış olan Rohingya Müslümanlarının yaşam koşullarını yerinde inceleyecek.

KAMPLARA ZİYARET

Kampları ziyaret edecek olan heyette, TİKA Başkanı Serdar Çam, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, TÜRGEV Başkanı Arzu Akalın ve KADEM Başkanı Sare Aydın da yer alacak.


Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Myanmar lideri Aung San Suu Çii ile yaptığı görüşme sonrasında bölgeye ilk etapta bin tonluk yardım yapılmasına karar verilmişti. Yardımlar, yüzlerce ailenin evinden edildiği, Rakhayn'ın Kuzey Bölgesi Maungtaw ve Buthi Taung'a Rakhine Eyalet Hükümeti ile işbirliği içinde ulaştırılacak. İlk etapta 100 bin aileye yardım ulaştırılması hedefleniyor.

BANGLADEŞ'E GEÇENLERİN SAYISI 146 BİNE ULAŞTI

Myanmar'ın Arakan eyaletinde ordu ve Budist milliyetçilerin saldırılarına maruz kalan ve Bangladeş'e kaçan Müslümanların sayısı 146 bine yükseldi. Son 24 saatte 23 bin Arakanlı daha sınırı geçti.

TEKNE BATTI 5 ÇOCUK BOĞULDU

Arakanlı Müslümanların Myanmar ordusundan kaçışları sürerken, Naf Nehri'ni geçip Bangladeş'teki kamplara ulaşmaya çalışan bir grup Müslüman göçmenin bindiği tekneler battı. AFP haber ajansı, 3 ya da 4 teknenin battığını ve en az 5 çocuğun boğularak yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

5 YIL SONRA YENİDEN...

2012'de de bölgeyi ziyaret eden Emine Erdoğan'ın Bangladeş'e yine bizzat gitme kararı alması, Türkiye'nin konuya verdiği önemin de göstergesi...

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