Galeriler Videolar
İstanbul 28°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
108334
ALTIN
148.631
DOLAR
3.4152
STERLİN
4.5099
EURO
4.1198
Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı ilan...
Galatasaray'dan imza şov ! 3 yıldız birden imzaladı
Son Dakika
Galatasaray'dan imza şov ! 3...
Yunan Uzman Staikos: Kütüphane binaları evrensel atmosfer için çok önemli
Yunan Uzman Staikos: Kütüphane binaları...
Adana, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlanıyor
Adana, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye...
Fenerbahçe'den son dakika David Silva bombası !
Fenerbahçe'den son dakika David Silva...

Emekli ikramiyeleri için son gün ne zaman?

Kamuda 30 yıldan fazla hizmeti olan memur emeklilerinin, ikramiye farklarını alabilmek için 29 Ocak 2018 tarihine kadar SGK'ya başvurması gerekiyor.

08 Eylül 2017 Cuma 11:26
Emekli ikramiyeleri için son gün ne zaman?

Geçen yıl yapılan düzenleme ile, 30 yılın üzerinde hizmeti olan ancak emekli ikramiyesini 30 yıl üzerinden alan memur emeklilerine ikramiye farkı ödenecekti.. Memur emeklileri ikramiye farklarını almaya başladı, ancak ikramiye farkı talep edilebilmesi için hak düşürücü süre var.

29 Ocak 2018 son gün!

29 Ocak 2018 tarihine kadar ikramiye farkları için SGK'ya başvurulması gerekiyor. Bu tarihten sonra ikramiye farkı hak edilmiş olsa bile ödenmeyecek. 7 Ocak 2015'ten önce emekli olmuş ve 30 yılın üzerinde hizmeti olmasına rağmen emekli ikramiyesini 30 yıl üzerinden almış memur emeklilerine ikramiye farkları ödeniyor. İkramiye farklarının ödenmesi için bu durumda olan kişilerin SGK'ya başvuru yapması gerekiyor. Yapılan başvurular sonrasında ikramiye farkları hesaplanıyor ve bu kişilere veya hak sahiplerine ikramiye farkları ödeniyor. Dolayısıyla yalnızca memur emeklileri değil, eğer memur emeklisi hayatını kaybetmişse geride kalan hak sahipleri de ikramiye farkını alabiliyor. 30 yılın üzerinde hizmeti olup emekli ikramiyesini 30 yıl üzerinden alan ve bu konuyla ilgili daha önce SGK'ya başvurmayan kişilerin ikramiye farklarının ödenmesi için SGK'ya başvuru yapması gerekiyor. Güneş'te yer alan habere göre diğer taraftan daha önce dilekçeyle SGK'ya başvuran ve dava açmayan kişilerin tekrar SGK'ya başvuru yapması gerekmiyor. 

Başvurudan itibaren 3 ay içinde ödenecek

İkramiye farkları ödenmeye başlandı. Başvuru yapan kişilerin ikramiye farkları eğer 7.500 TL'nin üzerinde ise 7.500 TL'si başvurudan itibaren 3 ay içerisinde, kalan tutarı ise faiziyle birlikte bir sonraki yılın aynı ayında ödeniyor. Örneğin 1 Temmuz 2017'de SGK'ya başvuran ve ikramiye farkı 8 bin TL olan bir memur emeklisine 7.500 TL farkı 1 Ekim 2017'ye kadar ödenecek. 

Fark miktarı 10 bin TL'yi buluyor

İkramiye farkının ne kadar olacağı memurun ne zaman emekli olduğuna, derece ve kademesine, makam veya görev tazminatı olup olmadığına bağlı olarak değişiyor. Diğer yandan 30 yılın üzeri hizmet ne kadar fazlaysa ve emeklilik tarihi 7 Ocak 2015'e ne kadar yakınsa ikramiye farkı da o kadar yüksek oluyor. Diğer yandan emekli olunan yıl ve hizmet yılı da belirleyici. Ancak her bir yıl fazlalık için 3.000 TL'ye kadar fark söz konusu olabilir. Memurun emekli olurken kademesi yüksekse ve 40-45 yıl hizmeti varsa her bir yıl için fark 4.000 TL'ye kadar çıkabilir. Toplamda fark miktarının 10 bin TL'yi bulması ve hatta geçmesi de mümkün. 

İkramiye farkları, 'emekli olunan tarihte toplam hizmet yılı üzerinden ikramiye hesaplansaydı ikramiye ne kadar olurdu' mantığıyla hesaplanıyor. Yani 2000 yılında 40 yıllık hizmet üzerinden emekli olan ve ikramiyesi 30 yıl üzerinden hesaplanan memur, eğer o günkü emekli keseneğine esas aylık unsurları üzerinden ve yine aylıkların başlangıç tarihindeki katsayı ve ikramiye hesaplanmasına esas düzenlemelere göre 40 yıl üzerinden ikramiye hesaplansaydı ne kadar ikramiye alacak ise bu rakam bulunuyor ve ödenen ikramiye ile hesaplanan rakam arasındaki fark kendisine ödeniyor.Bu hesaplamaya göre ikramiye farkının her bir tam yıl için 50 TL'den daha düşük çıkması durumunda bile en az 50 TL ikramiye farkı ödeniyor.

Son Güncelleme: 08.09.2017 11:34
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Tecavüzcüye cezaevinde tecavüz ettiler !
Tecavüzcüye cezaevinde tecavüz ettiler !
Aydın'daki kaza sonucu 1 kişi öldü ,19 kişi de yaralandı !
Aydın'daki kaza sonucu 1 kişi öldü ,19 kişi de yaralandı !
AB Bakanı Ömer Çelik'ten Almanya'ya sert tepki
AB Bakanı Ömer Çelik'ten Almanya'ya sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zafer Çağlayan hakkında sert konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zafer Çağlayan hakkında sert konuştu
Şırnak Valisi Mehmet Aktaş: Teröre karşı eğitim!
Şırnak Valisi Mehmet Aktaş: Teröre karşı eğitim!
Tutuklanan gazetecilere destek: '11 Eylül Türkiye için çok önemli'
Tutuklanan gazetecilere destek: '11 Eylül Türkiye için çok önemli'
Gırtlak kanserinden ölen anne son yolculuğuna uğurlandı
Gırtlak kanserinden ölen anne son yolculuğuna uğurlandı
11 yerinden bıçakladı , boğazını kesti !
11 yerinden bıçakladı , boğazını kesti !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akar Caddesi ITower Plaza No:3 Kat:12 ŞİŞLİ / İSTANBUL

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim