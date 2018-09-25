Emekli Büyükelçi Kaya Toperi son yolculuğuna uğurlanıyor (1)

ANKARA'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden emekli Büyükelçi Kaya Toperi (85) için 40 yıla yakın hizmet verdiği Dışişleri Bakanlığı'nda tören düzenlendi.

Türk diplomasisinin önemli isimlerinden emekli büyükelçi Kaya Toperi, önceki gece Ankara'da tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti. Merhum 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın yakın çalışma arkadaşlarından biri olan Kaya Töperi için Dışişleri Bakanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Kaya Toperi'nin ailesinin yanı sıra Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ve çok sayıda kişi katıldı. Törende Kaya Töperi için saygı duruşunda bulunuldu, ardından özgeçmişi okundu.

Törende konuşan Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Kaya Toperi'nin çok değerli bir miras bıraktığını söyleyerek, "Kendisini yaşadığı dönemde tanıyamadığım için çok üzüntü duyuyorum. Bu üzüntüyü her zaman hissedeceğimi bilmenizi istiyorum. Ama buradaki manzaradan ve onun vefatıyla bir araya gelen dostlarının dirayetinden anlaşılacağı üzere Kaya bey belki bedenini, ruhunu ebediyete uğurluyoruz ama arkasından çok güzel bir miras bıraktı. Bu mirası yaşatmakta her şeyden önce onun mesai arkadaşları olarak bizlere düşüyor. Bu mirası hep birlikte yaşatacağımıza ben buradan söz veriyorum. Sayın Bakanımızın da selamlarını ve başsağlığı dileklerini iletmek istiyorum" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ve törene katılanlar Kaya ailesine başsağlığı diledi. Kaya Toperi, Kocatepe Camii'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Törenden görüntü

-Bakan Yardımcısının konuşması

-Kaya ailesine başsağlığı

-Detay

Haber-Kamera:Mustafa TURAPOĞLU-Gizem KARADAĞ/ANKARA,()