Emekli Asker, Oğlunun Şehit Olduğunu Öğrenince Sinir Krizi Geçirdi!

ŞIRNAK'ın Uludere İlçesi'nde düşen helikopterde şehit olan 32 yaşındaki Pilot Yüzbaşı Serhat Sığınak'ın Adana'daki baba ocağına acı haber ulaştı.



Şehidin merkez Çukurova İlçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki baba evine gelen askeri heyet, acı haberi baba emekli hava astsubay Hayati Sığınak ile anne Semiha Sığınak'a verdi. Oğullarının şahadet haberiyle yıkılan acılı Sığınak çiftine heyetle birlikte gelen sağlık ekipleri müdahale etti.



HAYALİ PİLOT OLMAKTI



Şehit Serhat Sığınak'ın okul hayatında çok başarılı bir öğrenci olduğunu belirten yakınları, tıp fakültesini kazanacak puanı varken kendisinin hayalini kurduğu askeri pilotluğu seçtiğini ifade ettiler. İki kardeşten küçüğü ve bekar olduğu öğrenilen şehit Serhat Sığınak'ın cenazesinin ne zaman ve nereye defnedileceğinin ise henüz kesinlik kazanmadı.