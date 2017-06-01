Galeriler Videolar
İstanbul 23°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL
BİST
97249
ALTIN
143.825
DOLAR
3.5324
STERLİN
4.5354
EURO
3.9673
Akhisar'da Şehit Yakınları Sinir Krizleri Geçirdi!
Akhisar'da Şehit Yakınları Sinir Krizleri...
Antalyaspor'un Avrupa Hayalleri Başka Bahara Kaldı
Antalyaspor'un Avrupa Hayalleri Başka Bahara...
Yerel Televizyonun Uydusunu ve Radyo Vericisini Çaldılar
Yerel Televizyonun Uydusunu ve Radyo...
Vergi Daireleri Tam Mesai Yaptı! Yapılandırma Süresi Sona Erdi
Vergi Yapılandırma Süresi Sona Erdi
65 Yaşındaki Kadın Sürücü TIR'a Çarptı : 1 Ölü 1 Yaralı
65 Yaşındaki Kadın Sürücü TIR'a...

Emekli Asker, Oğlunun Şehit Olduğunu Öğrenince Sinir Krizi Geçirdi!

Türkiye şehitlerine ağlarken şehitlerin baba ocaklarına ise kor düşüyor. Adana emekli asker olan baba oğlun şehit haberini alınca adeta yıkıldı...

01 Haziran 2017 Perşembe 02:12
Emekli Asker, Oğlunun Şehit Olduğunu Öğrenince Sinir Krizi Geçirdi!

ŞIRNAK'ın Uludere İlçesi'nde düşen helikopterde şehit olan 32 yaşındaki Pilot Yüzbaşı Serhat Sığınak'ın Adana'daki baba ocağına acı haber ulaştı.

Şehidin merkez Çukurova İlçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki baba evine gelen askeri heyet, acı haberi baba emekli hava astsubay Hayati Sığınak ile anne Semiha Sığınak'a verdi. Oğullarının şahadet haberiyle yıkılan acılı Sığınak çiftine heyetle birlikte gelen sağlık ekipleri müdahale etti.

HAYALİ PİLOT OLMAKTI

Şehit Serhat Sığınak'ın okul hayatında çok başarılı bir öğrenci olduğunu belirten yakınları, tıp fakültesini kazanacak puanı varken kendisinin hayalini kurduğu askeri pilotluğu seçtiğini ifade ettiler. İki kardeşten küçüğü ve bekar olduğu öğrenilen şehit Serhat Sığınak'ın cenazesinin ne zaman ve nereye defnedileceğinin ise henüz kesinlik kazanmadı. 



Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rize'de Suikast Silahı Kalem Tabanca Ele Geçirildi
Rize'de Suikast Silahı Kalem Tabanca Ele Geçirildi
Darbeci General : Şok Halindeydim, Bir Şeyleri Değiştiremezdim!
Darbeci General : Şok Halindeydim, Bir Şeyleri Değiştiremezdim!
Hudut Karakoluna Sızmak İsteyen 6 Terörist Öldürüldü
Hudut Karakoluna Sızmak İsteyen 6 Terörist Öldürüldü
Osmaniye'de Şehit Ailesine Sağlık Ekipleri Müdahale Etti
Osmaniye'de Şehit Ailesine Sağlık Ekipleri Müdahale Etti
Şehit Tümgeneralin Annesi Fenalaşınca Hastaneye Kaldırıldı
Şehit Tümgeneralin Annesi Fenalaşınca Hastaneye Kaldırıldı
Akhisar'da Şehit Yakınları Sinir Krizleri Geçirdi!
Akhisar'da Şehit Yakınları Sinir Krizleri Geçirdi!
Yerel Televizyonun Uydusunu ve Radyo Vericisini Çaldılar
Yerel Televizyonun Uydusunu ve Radyo Vericisini Çaldılar
65 Yaşındaki Kadın Sürücü TIR'a Çarptı : 1 Ölü 1 Yaralı
65 Yaşındaki Kadın Sürücü TIR'a Çarptı : 1 Ölü 1 Yaralı
Türkiye Yasta! Bir Günde 16 Şehit
Türkiye Yasta! Bir Günde 16 Şehit
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akar Caddesi ITower Plaza No:3 Kat:12 ŞİŞLİ / İSTANBUL

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim