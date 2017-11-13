Elmas çalmak için Türkiye'ye gelmişler !

Kolambiya'dan Türkiye'ye seyahat amaçlı geldikleri belirlenen 1'i kadın 5 kişinin gerçek niyeti ortaya çıktı.Geçtiğimiz günlerde 16 saat uçak yolculuğunun ardından Türkiye'ye gelen hırsızlar akşam saatlerinde İstanbul'a geçerek elmas ve pırlantaların peşine düştü.

İstanbul'dan Anadolu'ya pırlanta ve mücevharat taşıyan bir arabanın peşine takılan çete üyeleri aracın Düzce'de mola vermesiyle birlikte harekete geçti.

Aracın camlarını kırarak piyasa değeri 1 milyon dolar olan mücevheratları alan hırsızlar kiraladıkları araba ile kayıplara karıştı.

Hırsızların Ankara'ya geçtiği öğrenildi ve yoğun operasyonlar sonrası çete üyelerinden 4'ü yakalandı.Kaçan 1 kişinin ise hala arantısı devam ediyor.

Çetenin çaldıkları elmasları yasadışı yollarla Türkiye’den çıkarmaya hazırlandığı ve ayrıca insan kaçakçılarıyla irtibat halinde oldukları da belirlendi.