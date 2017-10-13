Elazığ'da vahşet ! Kızının boğazını kesti

Elazığ'da korkunç bir olay yaşandı.Elazığ'da bir baba 22 yaşındaki kızını boğazını keserek öldürdü.Ardından polisi arayan baba cinayeti iştediğini itiraf ederek teslim oldu.

Elazığ'da Rüstempaşa Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanda oturan aile eve geldiklerinde gördükleri manzarayla neye uğradıklarını şaşırdı.Evin babası 22 yaşındaki kızının boğazını keserek öldürdü.Cinayet sebebinin nedeni henüz bilinmezken baba ile kızının arasında şiddetli bir tartışma yaşandığı öğrenildi.Bu korkunç olayın ardından baba polisi arayarak cinayet işlediğini ve kızının boğazını keserek öldürdüğünü söyledi.Olay yerine gelen güvenlik güçleri sokağa emniyet şeridi çekti ve babayı tutuklayarak gözaltına aldı.

Zavallı kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Evin önüne gelen genç kızın ailesi ve yakınları ise büyük bir hüsrana uğradı.