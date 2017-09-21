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Elazığ'da korkunç kaza ! Ölü ve yaralılar var

Elazığ'da bir otomobilin kamyonetin altına girmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.

21 Eylül 2017 Perşembe 17:51
Elazığ'da korkunç kaza ! Ölü ve yaralılar var

Malatya karayolunun 35. kilometresi Gözeli mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AG 481 plakalı otomobil, aynı şeritte seyir eden 44 DZ 958 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 4 kişiden 3'ü araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybetti.

Otomobilde bulunan 1 ağır yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla Fırat Üniversite Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası jandarma ve polis ekipleri çevre güvenliği alırken, yol da uzun süre Malatya gidiş istikametine kapalı kaldı.

Olay yerinde cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından oluşan uzun araç kuyruğu, tek şeritten kontrollü bir şekilde verilmeye başlandı.

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