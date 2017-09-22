Galeriler Videolar
İstanbul 22°
parçalı bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
103525
ALTIN
145.430
DOLAR
3.4941
STERLİN
4.7371
EURO
4.1816
Itır Esen'ın tacı geri mi alındı? Miss Turkey 2017 güzeli Itır Esen'in tacı geri alındı
Itır Esen'ın tacı geri mi...
Şanlıurfa'da kamyon faciası ! 1 kişi öldü , 2 kişi de yaralandı
Şanlıurfa'da kamyon faciası ! 1...
Siirt'te bir dilencinin aylık kazancı 6 bin TL: 'Aylık 6 bin TL kazanıyor musunuz?'
Siirt'te bir dilencinin aylık kazancı...
ABD Başkanı Trump Kim Jong-un sözlerine sosyal medyadan cevap verdi !
ABD Başkanı Trump Kim Jong-un...
DAEŞ'in üst düzey yöneticisi Eskişehir'de yakalandı !
DAEŞ'in üst düzey yöneticisi Eskişehir'de...

Elazığ'da FETÖ'den 30 şüpheliden, 13'ü tutuklandı

Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, aralarında 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen 13 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 7 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

22 Eylül 2017 Cuma 13:50
Elazığ'da FETÖ'den 30 şüpheliden, 13'ü tutuklandı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Elazığ Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Eylül günü, Elazığ merkezli, 14 ilde düzenlediği operasyonda, gözaltına alınan 30 şüpheli emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından bugün adliyiye sevk edildi. Savcılıkta verdikleri ifadenin ardından tutuklanma talebiyle hakim karşısına çıkan şüphelilerden, FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu ve 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla 13 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 7 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Aynı davadan tutuklu bulunan 10 sanığın adliyedeki ifadesi ise sürüyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şanlıurfa'da kamyon faciası ! 1 kişi öldü , 2 kişi de yaralandı
Şanlıurfa'da kamyon faciası ! 1 kişi öldü , 2 kişi de yaralandı
Siirt'te bir dilencinin aylık kazancı 6 bin TL: 'Aylık 6 bin TL kazanıyor musunuz?'
Siirt'te bir dilencinin aylık kazancı 6 bin TL: 'Aylık 6 bin TL kazanıyor musunuz?'
Atatürk Havaalanında düşen jetin pilotu o korku dolu anları anlattı !
Atatürk Havaalanında düşen jetin pilotu o korku dolu anları anlattı !
Fırtına obüsleri işbaşında Hakkari'de 4 terörist öldürüldü !
Fırtına obüsleri işbaşında Hakkari'de 4 terörist öldürüldü !
DAEŞ'in üst düzey yöneticisi Eskişehir'de yakalandı !
DAEŞ'in üst düzey yöneticisi Eskişehir'de yakalandı !
Binali Yıldırım'dan taşeron açıklaması ! Müjdeyi verdi ...
Binali Yıldırım'dan taşeron açıklaması ! Müjdeyi verdi ...
Çerkezköy'deki termik santral projesini Danıştay durdurdu
Çerkezköy'deki termik santral projesini Danıştay durdurdu
Sahte polis, terör örgütlerini kullanarak dolandırdı
Sahte polis, terör örgütlerini kullanarak dolandırdı
Lise kavgası caddeye taşınınca faciadan dönüldü !
Lise kavgası caddeye taşınınca faciadan dönüldü !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim