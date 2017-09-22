Elazığ'da FETÖ'den 30 şüpheliden, 13'ü tutuklandı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Elazığ Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Eylül günü, Elazığ merkezli, 14 ilde düzenlediği operasyonda, gözaltına alınan 30 şüpheli emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından bugün adliyiye sevk edildi. Savcılıkta verdikleri ifadenin ardından tutuklanma talebiyle hakim karşısına çıkan şüphelilerden, FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu ve 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla 13 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 7 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Aynı davadan tutuklu bulunan 10 sanığın adliyedeki ifadesi ise sürüyor.