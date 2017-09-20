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Elazığ'da feci kaza 26 yaşındaki Özgenur hayatını kaybetti

Elazığ'ın Karakoçan İlçesi'nde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu sürücü Özgenur Tosun hayatını kaybetti.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

20 Eylül 2017 Çarşamba 16:53
Elazığ'da feci kaza 26 yaşındaki Özgenur hayatını kaybetti

Karakoçan İlçesi'nde yaşayan meslek yüksekokulu mezunu 26 yaşındaki Özgenur Tosun, dün akşam saat 19.00 sıralarında ailesine ait otomobille gezmek için evden ayrıldı.

İlçe merkezinden Kovancılar İlçesi yönüne giden Tosun'un kullandığı 23 K 292 plakalı otomobil, Bağlıağaç Köyü mevkiinde kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tosun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Tosun, bugün Karakoçan Gültepe mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Son Güncelleme: 20.09.2017 16:56
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