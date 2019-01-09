EKREM İMAMOĞLU'NDAN BAĞCILAR'DA ESNAF ZİYARETİ

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İSTANBUL()

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan(İBB) Adayı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul milletvekili Turan Aydoğan ve beraberindeki partililer, Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi'nde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Esnaflarla konuşan İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için destek istedi.

Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki heyet, ilk olarak Ordu Göl Köy Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne girdi. Buradakilerle sohbet eden İmamoğlu, derneğe takvim hediye etti. İmamoğlu, dernektekilerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra buradan ayrıldı. İmamoğlu, mahalledeki esnafları ziyaret etti ve beraberindekilerle bir lokantaya girerek burada yemek yedi.

Görüntü Dökümü:

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-Dernekten görüntüler

-Takvimi imzalaması

-Esnaf ziyaretleri



