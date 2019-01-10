Ekrem İmamoğlu ile Beştepe'de 

  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile Beştepe'de görüştü.  Görüntü dökümü -Görüşmeden genel ve detaylar ANKARA ()

Ekrem İmamoğlu ile Beştepe'de 

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile Beştepe'de görüştü. 

Görüntü dökümü

-Görüşmeden genel ve detaylar

ANKARA ()

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