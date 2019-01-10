Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile Beştepe'de görüştü.
Görüntü dökümü
-Görüşmeden genel ve detaylar
ANKARA ()
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile Beştepe'de görüştü. Görüntü dökümü -Görüşmeden genel ve detaylar ANKARA ()
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile Beştepe'de görüştü.
Görüntü dökümü
-Görüşmeden genel ve detaylar
ANKARA ()