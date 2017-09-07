Ekonomi Bakanı, Reza Zarrab davasına çağrıldı !

Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, ABD’de görülen Reza Zarrab davasına sanık olarak eklendi.

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı tarafından dava dosyasına konan ek iddianamede Çağlayan’ın yanı sıra eski Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan, aynı bankanın Uluslararası Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Balkan ve Zarrab’ın çalışanı Abdullah Happani de bulunuyor. Böylece Zarrab davasında yargılanan sanık sayısı 2’si tutuklu olmak üzere 9 kişiye yükseldi.

Amerika'nın Sesi'nin haberine göre, New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, eski Ekonomi Bakanı Çağlayan'ın da sanık olarak Zarrab davasında yargılanacağını Twitter hesabından duyurdu.

Zarrab davasındaki ek iddianamede aralarında Çağlayan’ın da bulunduğu isimlerin, İran'a uygulanan ambargoyu delmekten 5 yıl, karapara aklamaktan 20 yıl, bankacılık sistemini zarara uğratmaktan 30 yıl olmak üzere toplam 55 yıl hapis cezasıyla yargılanacakları belirtildi.