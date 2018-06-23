(EK görüntüyle)PARTİLERİN BAYRAK VE AFİŞLERİ TOPLANMAYA BAŞLADI

Haber: Murat DELİKLİTAŞ-Kamera: Özgür EREN-Ramazan EĞRİ İSTANBUL ()

Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin propaganda sona ererken, seçim yasakları başladı.

Saat 18.00'da başlayan yasaklar kapsamında, siyasi partilerin, cadde ve sokak üzerindeki afiş ve bayrakları belediye görevlileri tarafından sökülmeye başladı.

Görüntü Dökümü

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-Partilerin bayrak ve afişlerinin toplanması

-Bayrak ve afişlerin görevliler tarafından kesilip toplanması

-Bayrak ve afişlerden genel ve yakın detaylar

-Görevlilerden detay görüntü