  (ek görüntüyle) OTOBÜSTEKİ TACİZ KAVGASI KAMERADA 

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL-

Ataşehir'de geçtiğimiz cuma günü özel halk otobüsünde bir kadını taciz ettiği öne sürülen 2 kişi ile diğer yolcular arasında kavga çıkmıştı. Bir yolcunun yaralandığı kavganın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Olay sonrası kaçan 2 kişi ise yakalandı.

Olay geçtiğimiz cuma sabahı Atatürk Mahallesi Dudullu Caddesi Uydu Kent otobüs durağı önünde meydana geldi. İddialara göre Erhan Özyuva'nın kullandığı 14 R kodlu özel halk otobüsü içinde bir kadın yolcu tacize uğradığını söyleyerek bağırmaya başladı. Bu sırada taciz ettiği iddia edilen 2 kişi ile diğer yolcular arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Durağa gelen sürücü kapıları açınca kavga durakta da devam etti. Kavgada tacizcilere müdahale eden F.Y karın bölgesinden bıçaklanırken 2 saldırgan olay yerinden kaçtı. Olaydan sonra kaçan 2 kişi bugün yakalandı. Bu arada kavgayla ilgili cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde 2 kişi ile yolcuların durak önünde kavga ettiği görülüyor. Olaydan 4 gün sonra yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevkedildi.

Görüntü Dökümü

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EK GÖRÜNTÜ

-Şüphelilerin adliyeye sevki

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-Kavganın cep telefonu görüntüleri

-Otobüsten görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Sürücü ile röportaj

-Çevredeki vatandaşlarla röportaj

-Yerdeki bıçak ve tornavida

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Genel ve detay görüntüler

