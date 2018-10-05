(EK GÖRÜNTÜYLE) İSTANBUL'DA DHKP-C OPERASYONU: 8 GÖZALTI

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul,()

İstanbul'da düzenlenen DHKP-C operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı. İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DHKP/C'ye yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri aranması bulunan şüphelilerin yakalanması ve örgütün merkez komitesiyle yapıldığı öne sürülen şifreli yazışmaların engellenmesine yönelik operasyon kararı aldı. TEM ekipleri, Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle saat 10.00 sıralarında Okmeydanı'nda bulunan İdil Kültür Merkezi'ne ve bazı adreslere operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda H.F., T.G., Ö.Z.G., D.P., G.B., Ş.A., H.Ö. ve J.F.C. yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, ile dijital veriler ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan 8 şüpheli Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Polis kamerasından operasyon görüntüleri

