(Ek Görüntüyle)ÇOCUĞUNA SOKAK ORTASINDA ŞİDDET UYGULAYAN KADIN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yılmaz BEZGİN - Şengüler YEŞİL / İSTANBUL ()

İstanbul Tuzla'da bir annenin küçük kız çocuğuna sokakta şiddet uygulaması kameralara yansıdı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından anne A.D. gözaltına alındı. A.D. Tuzla Orhanlı Polis Merkezi Amirliği'nde ifadesi alındıktan sonra Kartal Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. A.D. adliye getirişinde kendisini sevk eden polis memurlarına zorluk çıkardı. Adliyeye girmek istemeyen A.D.'yi 2 polis, kollarından çekerek içeri geçirdi.

Görüntü Dökümü:

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-Annenin emniyetten çıkarılması

-Adliyeye getirilmesi

-İki polis tarafından kolundan çekilerek içeri sokulması