(Ek görüntülerle) MALTEPE'DEKİ MARKET SOYGUN ANI KAMERADA

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK / İstanbul

Maltepe'de markete giren bir kişi, kasiyer kadına silah göstererek etkisiz hale getirdikten sonra bin lirayı alıp kayıplara karıştı. Soygun anı marketin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Zümrütevler Mahallesi, Filiz Sokak üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Bir kişi, kapanış saatini bir süre beklediği markete girdi. Kasiyer kadına silah göstererek etkisiz hale getiren soyguncu, kasada bulunan yaklaşık bin lirayı alıp koşarak kaçtı.

SOYGUN ANI KAMERADA

Soygun anı marketin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, market önünde bir süre bekleyen soyguncu, içeri girerek bir şeyler alır gibi yapıp kasaya geliyor. Soyguncu kamera açısının göremeyeceği şekilde montuna gizlediği silahını kasiyer kadına gösteriyor. Ardından kadından kasadaki paraları vermesini istiyor. Bunun üzerine kasiyer kadın, paraları soyguncuya veriyor. Paraları alan soyguncu hızla marketten çıkarak uzaklaşıyor.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Soygun yapılan market

-İnceleme yapan polisler

-Market dışındaki polis aracı

-Marketten çıkan çalışanlar

-Genel ve detay

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ(Özel)

-Şüphelinin market dışında beklemesi

-Şüphelinin markete girmesi

-Market içinde bir şeyler alacak gibi davranması

-Kasaya gelmesi

-Kasiyer kadına montuna gizlediği silahı göstermesi

-Paraları kasiyer kadından alıp çıkması

-Şüphelinin marketten kaçarak uzaklaşması



