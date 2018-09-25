(ek görüntülerle geniş haber) OTOGARDA SİLAHLI KAVGA : 2 YARALI 

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - Murat SOLAK / İSTANBUL ()

Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda iki taksi sürücüsü arasında çıkan silahlı kavgada bir taksici ile yoldan geçen bir kişi yaralandı.

Olay saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden de müşteri kavgası nedeniyle husumet bulunan iki ticari taksi sürücüsü, olaydan bir saat önce Esenler'deki bir akaryakıt istasyonunda karşılaştı. Taksi sürücüleri Zafer İ. ile Uğur A., arasında tartışma çıktı. Tartışma seyir halinde de devam etti. Otogara gelen taksicilerden Zafer İ., Uğur A.'yı hedef alarak ateş açtı. Saldırıda Uğur A. ile o sırada yoldan geçmekte olan Yakup G. yaralandı. Yaralılar ambulansla Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Yakup G.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis Zafer İ.'yi yakalamak için çalışma başlattı.



Görüntü Dökümü:

- Olay yeri

- Ekiplerin çalışmaları

- Boş kovanlar

- Röp.

- Genel ve detay görüntüler

25.09.2018 - 12.57 Haber Kodu : 180925091