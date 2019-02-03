(Ek bilgilerle) YARALI BİR KİŞİYİ GETİRDİKLERİ ARAÇ İLE BİRLİKTE TIP MERKEZİ ÖNÜNE BIRAKIP KAÇTILAR

*Tedavi altına alınan yaralı hayatını kaybetti Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,() Ataşehir'de silahlı saldırı sonucunda yaralanan bir kişiyi 2 şüpheli getirdikleri araçla birlikte özel tıp merkezi önüne bırakıp kaçtı....

(Ek bilgilerle) YARALI BİR KİŞİYİ GETİRDİKLERİ ARAÇ İLE BİRLİKTE TIP MERKEZİ ÖNÜNE BIRAKIP KAÇTILAR

*Tedavi altına alınan yaralı hayatını kaybetti

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,()
Ataşehir'de silahlı saldırı sonucunda yaralanan bir kişiyi 2 şüpheli getirdikleri araçla birlikte özel tıp merkezi önüne bırakıp kaçtı. Tedavi altına alınan Ali Akdoğan hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Ferhatpaşa Mahallesi'nde özel bir tıp merkezinin önünde park halindeki  bir araçta yaralı bir kişi olduğunu gören vatandaşlar durumu tıp merkezinde çalışanlara haber verdi. Tıp merkezinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Ali Akdoğan daha sonra  Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan Ali Akdoğan yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri aracın  bulunduğu noktada güvenlik önlemi aldı. Araçta ve çevresinde delil çalışması yapan polis ekipleri çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Akdoğan'ı tıp merkezinin önüne bırakıp yaya olarak kaçan 2 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor. 

Görüntü Dökümü:
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-Polis ekiplerinin görüntüsü
-Olayın gerçekleştiği aracın görüntüsü
-Polis aracının görüntüsü
-Genel ve detay görüntüler
03.02.2019 - Haber Kodu : 190203075
 

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