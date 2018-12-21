(Ek bilgilerle)CİNAYETTEN ARANAN BAHRİ ÖRNEK YAKALANDI

-CİNAYETİ ADAMI ÜSTLENDİ, POLİSİN DİKKATİ GERÇEK KATİLİ YAKALATTI

Çağatay KENARLI / İstanbul

Cinayetten aranan eski Zeytinburnu Osmanlı Ocakları Başkanı Bahri Örnek gözaltına alındı.

Kendisinin yerine adamı teslim oldu, polis günler sonra güvenlik kameralarından cinayeti işleyenin Örnek olduğunu belirledi.

Zeytinburnu'nda 10 Ağustos'ta bazı minibüsçülerle eski Zeytinburnu Osmanlı Ocakları Başkanı Bahri Örnek arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra silahlı kavgaya döndü. Bu sırada olay yerinden geçen Suriye uyruklu Mohammad Sharaf hayatını kaybetti. Örnek, olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

CİNAYETİ AYRINTILARIYLA İTİRAF ETTİ TUTUKLANDI

Olayın üzerinden birkaç gün geçtikten sonra bir kişi cinayetle ilgisi olduğunu belirterek polis ekiplerine başvurdu. Polis ekipleri yaptığı ilk incelemede cinayeti tüm ayrıntılarıyla itiraf edip suçu üstlenen kişinin saldırı günü giydiği elbiseleri güvenlik kameralarından da görüldüğünün doğrulanmasıyla şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GİYSİLERİN ALTINDAN ÖRNEK'İN ADAMI ÇIKTI

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmalar sırasında cinayeti işlediğini itiraf ederek tutuklanan şüphelinin, 2 Şubat'ta Bahri Örnek ile birlikte gözaltına alındığı ve serbest bırakıldığını belirledi. Polis ekipleri, yaptığı detaylı inceleme ve araştırmada Örnek'in olay günü giydiği kıyafetleri adamına vererek suçu üzerine almasını istediğini iddia etti.

YENİDEN İNCELENMEDE YÜZÜ NETLEŞTİRİLDİ

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili güvenlik kamera görüntülerini tekrar incelemeye aldı.

Görüntüleri detaylıca inceleyen ekipler, cinayeti işledikten sonra kaçarken Bahri Örnek'in görüntüsünü çeşitli dijital programlarla netleştirerek çözünürlüğünü yükselttikten sonra yüzünü tespit etti.

SAKLANDIĞI ADRESE BASKIN

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili yaptığı çalışmalarda Örnek'in Bakırköy Kartaltepe Mahallesi'nde saklandığını belirleyerek operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Örnek yakalanarak gözaltına alındı. Örnek'in üst aramasında bir tabanca ile suikast silahı olarak bilinen anahtarlık silah ele geçirildi. Gözaltına alınan Örnek, Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Bahri Örnek'in emniyetteki işlemleri devam ediyor.

ZEYTİNBURNU'NDA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

28 Ocak'ta Bahri Örnek'e Zeytinburnu 58'inci Bulvar Caddesi üzerinde yürüdüğü sırada silahla ateş açılmış, saldırı da yoldan geçen 1 kadın ve 1 çocuk bacaklarından vurularak yaralanmıştı.

15 ŞUBAT'TA CİNAYETTEN TUTUKLANMIŞTI

2 Şubat'ta Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi 65. Sokak'ta açılan ateş sonucu hayatını kaybeden 60 yaşındaki Faruk Döner soruşturmasında polis ekipleri Döner cinayetiyle bağlantısı olduğu iddiasıyla Bahri Örnek'in de arasında bulunduğu 7 kişi gözaltına alınmıştı. Döner cinayetiyle ilgili Bahri Örnek ve Yunus Güler tutuklanmıştı. Ördek'in bir süre sonra tahliye olduğu öğrenildi

Görüntü Dökümü:

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-Olaya ilişkin arşiv görüntüler



