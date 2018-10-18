(Ek bilgilerle) ATAŞEHİR'DE FECİ KAZA KAMERADA: ÖĞRETMEN ÖĞRENCİLERİN ARASINA DALDI 

Haber: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL

Ataşehir Cengiz Hasbal Orta Okulu önünde bir araç, öğrencilere çarptı. Feci kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza dün akşam saatlerinde yaşandı. Ataşehir Cengiz Hasbal Orta Okulu önünde öğretmen Süreyya Tanrıverdi aracıyla okuldan ayrılırken fren yerine gaza bastı. Bu sırada otomobil yol kenarında ilerleyen 4 öğrencinin arasına daldı. Öğrencilerden 2'si duvar ile araç arasında sıkıştı. Feci kazada 2 öğrenci yaralandı. Yaralı öğrencilerin hastanede tedavisi devam ettiği öğrenildi. İngilizce öğretmeni Süreyya Tanrıverdi ise gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen öğretmenin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Görgü tanığı Ergün Karakuş, "Bir öğretmenimiz buradan dönüş yaparken bir anlık gaza basıp iki öğrenciye çarparak yaralanmasına sebebiyet verdi. Bir ağır yaralı diğerinin durumu iyi bugün taburcu oldu. Ambulansa bindirip gönderen benim." dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamerasından kaza anı ve sonrası yaşananlar

AKTÜEL

-Kazanın olduğu yerin detayı

-Görgü tanığı ile röp.

-Öğrencilerle röp.

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