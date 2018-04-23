 (ek bilgi ve görüntüyle) İSTANBUL 27,4 DERECEYİ GÖRDÜ

- Sıcak havayı fırsat bilen bazı kişiler denize girdi

- Taksim'de güneşten kaçanlar Gezi parkındaki ağaçların altında dinlendi.

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Hasan YILDIRIM - Güven USTA - İSTANBUL

İstanbul'da hava sıcaklığı 27,4 dereceye ulaştı.

İstanbul'da bugün sıcaklıklar hissedilir şekilde arttı. Çekmeköy'de saat 15.00 sıralarında hava sıcaklığı 27,4'e ulaştı.

Silivri'de aynı dakikalarda sıcaklık 27,1 olarak ölçüldü. Eyüp ise 26,3 dereceyi gördü.

23 Nisan'ın resmi tatil olmasından da yararlanan İstanbullular soluğu sahillerde ve yeşillik alanlarda aldı. Yeşilköy sahiline akın eden İstanbullular sıcak havanın tadını çıkardı. Bazıları ailesiyle piknik yapıp, uçurtma uçururken, bazıları da yürüyüş yaptı, bisiklete bindi ve kitap okudu.

DENİZE GİRDİLER

Sıcak havayı fırsat bilen birkaç kişinin denize girdiği de görüldü. Denize girenler havanın çok sıcak olduğunu belirtti. Sıcak havadan yakınan bir genç ise kıyafetleriyle denize atladı. Uçurtma uçurup, sahilde oynayan çocuklar ise güneşin tadını çıkardı.

TAKSİM DOLDU TAŞTI

Taksim Meydanı ise doldu taştı. Taksim'e gelen çocuklar parklarda eğlenirken, büyükler de Gezi Parkı'ndaki ağaçların altında dinlendi. Taksim İstiklal Caddesi'nde de güneşten korunmak isteyenler gölgeden yürümeyi tercih etti. Turistler ise şemsiyeleri ile gezdi.

Meydandaki güvercinler havuzlardan su içerek serinledi.

Görüntü Dökümü

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YEŞİLKÖY

- Sahilden görüntüler

- Piknik yapanların görüntüsü

- Uçurtma uçuranların görüntüsü

- Çocukların görüntüsü

- Bisiklete binenlerin görüntüsü

- Kitap okuyanların görüntüsü

- Sahilde oynayan çocuklar

- Denize girenlerin görüntüsü

- Kıyafetleriyle denize atlayan genç

- Detaylar



TAKSİM MEYDANI

-İstiklal Caddesindeki kalabalık

-Şemsiye ile gezen turistler

-Gölgede telefonları ile oynayanlar

-Süs havuzundan su içen güvercinler

-Gezi Parkında yatanlar

-Ağaçların altında oturanlar

-Gezi Parkında gölgede uyuyanlar

-Çocukların parkta oynaması

-Genel ve detaylar



