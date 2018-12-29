(EK BİLGİ VE GÖRÜNTÜLERLE ) YILBAŞI ÖNCESİ POLİSTEN HUZUR DENETİMİ...

- Polis, sabah saatlerinde denetim başlattı.

- Taksim Meydanı'nda yapılan denetime polis havadan destek verdi, denetime narkotik köpeği Kuki de katıldı.

- Sabah saat 09.00 başlayan denetimler devam ediyor.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN- Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - Çağatay KENARLI - İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı öncesi "Türkiye Güven-Huzur uygulaması" kapsamında vatandaşların yoğun olduğu yerlerde denetimler yapıyor. Şüpheli görülen kişilere kimlik kontrolü yapılırken, araçlar da didik didik aranıyor.

"Türkiye Güven-Huzur uygulaması" çerçevesinde denetimler yapılıyor. Denetimler kapsamında polis ekipleri şüpheli gördükleri kişilerin üstlerini arayarak GBT sorgulamalarını yaptı. Araçları da durduran polis ekipleri hem araçlarda arama yaptı hem de sürücülerin ehliyet ve ruhsatlarını inceledi. Bostancı İDO önünde yapılan uygulamada sırasında özel harekat ekipleri de katılırken dedektör köpekler de yer aldı.

TAKSİM'DE DE DENETİMLER YAPILIYOR

Denetim noktalarından birisi de Taksim Meydanı oldu. Meydandaki denetimlerde polis ekipleri şüphelendikleri araçları durdurdu. Şüpheli görülen kişilere üst araması ve kimlik kontrolü yapıldı. Hassas burunlu narkotik köpeği 'Kuki' de aramalara katıldı. Uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi. Öte yandan Fatih'de Şehremini Polis Merkezi'nin önünde de denetimler yapıldı. İstanbul'da sabah saat 09.00 başlayan denetimler devam ediyor.

Görüntü Dökümü (Taksim)

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-Taksim meydanı'nda görev yapan polisler

-Polislerin araçları durdurması

-Özel harekat polisinden görüntü

-Ceza kesilen sürücülerden görüntü

-Polis helikopterinden görüntü

-Genel ve detaylar



Görüntü Dökümü (Bostancı)

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-Araçların durdurulması

-Araç ve şüpheli şahısların aranması

-GBT yapılması

-Özel harekat polislerinden görüntü

-Dedektör köpek ile arama

-Genel ve detay görüntüler



29.12.2018 - 10.23 Haber Kodu : 181229031



Görüntü Dökümü: (Fatih)

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Araçların durdurulması

Araç ve şüpheli şahısların aranması

Özel Harekat Ekiplerinin önlem alması

Genel ve detaylar

29.12.2018 - 11.10 Haber Kodu : 181229045