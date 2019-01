(Ek bilgi ve görüntülerle) KAZINI YEDİ DİYE KÖPEĞİ ÖLDÜREN KİŞİYE TEPKİ YAĞDI

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,()

Avcılar'da beslediği kazlardan birisini kaçırarak öldürdüğünü öne sürdüğü köpeği av tüfeği ile vurarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Firuzköy Mahallesi'ndeki Göl boyu Caddesi'ndeki bir at yetiştiriciliği çiftliğinin sahibi Ali Rıza A.'nın kendisine ait "Chow Chow' ismini verdiği köpeği başından vurarak öldürdüğüne dair videoyu sosyal medya hesabından yayınladığı ortaya çıktı. Videoda, Ali Rıza A'nın, arazide ölü köpeğinin başına gittiği, burada, “Tanesi 150 liradan iki tane kaz. Şimdi kaybolacaktı zor buldum. Bir tanesi kayboldu, Üç tanesi 450 milyon yapıyor. Ben kazları yemek için satmıyorum. Toplaşıp yeriz, Chow Chow kazları yiyor, koparıyor kafasını üstüne çöküyor, uçuruyor, kaçırıyor. Eeee, Chow chow efendi; her şey olacağına varırmış. Sen burada rahat uyu. Chow Chow'un eseri, kazın biri kayıp, komple kayıp. İkisi de burada. Taa aşağıya uçmuş bahçıvanların tarlasına. Chow Chow da layığını buldu. Çektiği adrese ulaştırdım chow chow'u" dediği görüldü. Polis ekipleri, yapılan ihbar üzerine verilen adrese giderek kazı öldürdüğü gerekçesiyle köpeğini vurduğu iddia edilen Ali Rıza A.'yı gözaltına aldı. At yetiştiricisi şüpheli polise verdiği ifadesinde söz konusu videoyu kendisinin çektiğini ancak, köpeği kendisinin vurmadığını ileri sürdü. Sağlık muayenesinden geçirilen şüphelinin Kars'taki 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet suçundan arandığı belirlendi.

Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, başta zabıta olmak üzere 3 müdürü ile birlikte Firuzköy'deki Şehit Ilgız Aykutlu Polis Merkezi'nde İlçe Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt ile görüştükten sonra dışarıda yaptığı açıklamada, “Şahıs kendi şahsına ait olduğunu söylediği, kapısına gidildiğinde 'Burada kendi hayvanlarımı besliyorum' dediği çiftlikte bir köpeği öldürüyor, bir cana kıyıyor, adeta katlediyor. Ve bunu da çekiyor. Kazlarını da bir maddi değeri ile ifade ediyor. Bu da gösteriyor ki; ticari faaliyette bulunuyor. Bütün hayvanlar, canlılar onlar için maddi değerleri ile ölçülüyor. Bir köpeğin canına kıyabiliyor, bu şekilde duygularla çekip yayınlayabiliyor. Avcılar'da her canlı değerlidir, asla hiç kimse böyle duygularla veya kendi doğasına uygun davrandı diye canına kıyılamaz. Bunun için buradayız. Orada beslenen canlılar koruma altına alınacaktır. Bir cana kıyılmış olması, katledilen köpeğimiz için çok üzgünüz. Canlının kılına dokunması kimsenin yapacağı bir şey değildir. Bunun için karakoldayız" dedi.

Görüntü Dökümü:

-------------------

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler

-Kazların görüntüsü

-Öldürdüğü köpeğin görüntüsü

-Şüphelinin emniyetten çıkışı

-Handan Toprak'ın açıklaması

Detaylar