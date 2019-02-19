(Ek bilgi ve görüntülerle)BİNALİ YILDIRIM SEÇİM ÇALIŞMALARINA EYÜPSULTAN'DA BAŞLADI

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ-İdris TİFTİKÇİ/İstanbul()

Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığı görevini bıraktıktan sonra 31 Mart yerel seçim çalışmalarına Eyüpsultan'da başladı.

Eyüpsultan Camii'nde ikindi namazını kılan Yıldırım, ardından Cemal Peçe, Havva Peçe, Ömür Karagülmez'in cenaze namazına katıldı. Cenaze namazının ardından Binali Yıldırım ve beraberindekiler Eyüpsultan Türbesi'nde dua etti. Vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Yıldırım'a gençler slogan atarak destek oldu. Binali Yıldırım gençlere karanfil verdi. Eyüpsultan'da vatandaşlara seslenen Binali Yıldırım daha sonra lokma dağıttı.

Görüntü Dökümü:

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-Binali Yıldırım'ın gelişi

-Cenaze namazı kılınışı

-Binali Yıldırım'ın türbe ziyareti

-Binali Yıldırım'ın çiçek vermesi

-Binali Yıldırım'ın lokma dağıtması

-Vatandaşlara seslenmesi