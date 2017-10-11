Eğlence Merkezine Baskın Yapıldı, Bin 65 Şişe Kaçak İçki Çıktı!

Afyonkarahisar'da alkollü bir eğlence merkezine jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bin 65 şişe farklı markalarda sahte bandrollü kaçak içki, kuru sıkı tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi.