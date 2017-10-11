Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa İlçesi'nde alkollü eğlence merkezine jandarma ekipleri baskın yaptı. Düzenlenen operasyonda bin 65 şişe farklı markalarda sahte bandrollü alkollü kaçak içki, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet faturasız kuru sıkı tabanca, 22 adet 9 mm., çapında tabanca fişeği, 5 gram metamfetamin isimli uyuşturucu 1 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şahsın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.
Eğlence Merkezine Baskın Yapıldı, Bin 65 Şişe Kaçak İçki Çıktı!
Afyonkarahisar'da alkollü bir eğlence merkezine jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bin 65 şişe farklı markalarda sahte bandrollü kaçak içki, kuru sıkı tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi.
11 Ekim 2017 Çarşamba 10:59
Son Güncelleme: 11.10.2017 11:22