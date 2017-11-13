Eğlence mekanında emniyet müdürü ve polislere saldırdılar !

Edirne'nin Uzunköprü İlçesi'nde emniyet müdürü ve beraberindeki 2 polise saldırdılar. İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Tekin ve beraberindeki 2 polis memuru gece yarısında bir eğlence mekanına giderek asayiş uygulaması yaptı.Asayiş sırasında mekanda tartışma çıktı.

Dün gece geç saatler Uzunköprü İlçesi'nde bulunan bir eğlence mekanında asayiş kavgası çıktı. İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Tekin ve beraberindeki 2 polis memuru asayiş uygulaması için gittikleri mekanda saldırıya uğradı. Emniyet Müdürü Mustafa Tekin'in tedavisi yapılmak üzere Edirne Tıp Fakültesi Hatanesine sevk edildi.Polislerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi 3 kişiyi gözaltına aldı.