Galeriler Videolar
İstanbul 19°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
109301
ALTIN
159.485
DOLAR
3.8840
STERLİN
5.0770
EURO
4.5312
Bitlis'te mayınlı saldırı : 1 asker yaralandı !
Bitlis'te mayınlı saldırı : 1...
Naim Süleymanoğlu'nun sağlık durumu ? Son dakika açıklama
Naim Süleymanoğlu'nun sağlık durumu ?
İstanbul Sarıyer'de korkunç motor kazası !
İstanbul Sarıyer'de korkunç motor kazası...
Hagi ve Popescu Karşıyaka'nın başına mı geçiyor ?
Hagi ve Popescu Karşıyaka'nın başına...
Son dakika ... Mardin'de korkunç kaza !
Son dakika ... Mardin'de korkunç...

Eğlence mekanında emniyet müdürü ve polislere saldırdılar !

Edirne'de korkunç bir olay yaşandı...Edirne'nin Uzunköprü İlçesi'nde yapılan asayiş uygulamasında polislere saldırdılar ...İlçe Emniyet Müdürü ve 2 polis saldırıda yaralandı.

13 Kasım 2017 Pazartesi 13:16
Eğlence mekanında emniyet müdürü ve polislere saldırdılar !

Edirne'nin Uzunköprü İlçesi'nde emniyet müdürü ve beraberindeki 2 polise saldırdılar. İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Tekin ve beraberindeki 2 polis memuru gece yarısında bir eğlence mekanına giderek asayiş uygulaması yaptı.Asayiş sırasında mekanda tartışma çıktı.

Dün gece geç saatler Uzunköprü İlçesi'nde bulunan bir eğlence mekanında asayiş kavgası çıktı. İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Tekin ve beraberindeki 2 polis memuru asayiş uygulaması için gittikleri mekanda saldırıya uğradı. Emniyet Müdürü Mustafa Tekin'in tedavisi yapılmak üzere Edirne Tıp Fakültesi Hatanesine sevk edildi.Polislerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi 3 kişiyi gözaltına aldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da baba dehşeti : 2 çocuğunu öldürüp , intihar etti !
Antalya'da baba dehşeti : 2 çocuğunu öldürüp , intihar etti !
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyareti öncesi S-400 açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyareti öncesi S-400 açıklaması
Bitlis'te mayınlı saldırı : 1 asker yaralandı !
Bitlis'te mayınlı saldırı : 1 asker yaralandı !
Konya'da 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismar !
Konya'da 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismar !
İstanbul Sarıyer'de korkunç motor kazası !
İstanbul Sarıyer'de korkunç motor kazası !
Her Taşın Altından FETÖ çıkıyor! FETÖ'nün Kolombiya Sorumlusu Yakalandı
Her Taşın Altından FETÖ çıkıyor! FETÖ'nün Kolombiya Sorumlusu Yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yabancı kuralı' açıklaması !
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yabancı kuralı' açıklaması !
Melih Gökçek'ten 'ANKAPARK' açıklaması !
Melih Gökçek'ten 'ANKAPARK' açıklaması !
Elmas çalmak için Türkiye'ye gelmişler !
Elmas çalmak için Türkiye'ye gelmişler !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim