Eğitim Yüceltir, Valter Yükseltir!

VALTER'DEN EĞİTİME KATKI!



Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi'nin hazırladığı ve Avrupa Birliği'nde kabul gören Erasmus Projesi, 'Velilerin Eğitim Sürecine Daha Etkin Katılımlarını Sağlayarak Öğrencilerde Sürdürülebilir Başarıyı Sağlamak' isimli bilimsel çalışmaya katkılar sağlayan Valter firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ağcabağ davet edilip teşekkür plaketi verildi.



Proje kapsamında, Ankara'da yapılan organizasyon, Türkiye, İspanya, Polonya, Letonya, Portekiz, Yunanistan ve Romanya'yı temsilen katılan öğretmen grupları ile gerçekleşti.



Törene davet edilen Murat Ağcabağ, daha önce de bir çok spor kulubüne sponsor olmuş ve sosyal sorumluluk projelerinde adından sıkça söz ettirmişti...