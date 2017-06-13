Ege'de Dün Gece 280 Artçı Deprem Oldu

EGE Denizi'nde İzmir'in Karaburun açıklarında dün saat 15.28'de meydana gelen Richter ölçeğine göre 6.2 büyüklüğünde depremin ardından, bu sabaha kadar bölgede 2'si 4.9 büyüklüğünde olmak üzere toplam 280 artçı sarsıntı oldu.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, dün saat 15.28'de merkez üssü Karaburun İlçesi açıkları Ege Denizi olan, yerin 6.9 kilometre derinliğinde 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü ilk olarak 6.3, daha sonra 6.0 olarak duyurdu.



Ülkenin batısını, kıyı şeridindeki tüm kentleri etkileyen sarsıntı; İzmir'in dışında Aydın, Manisa, Balıkesir, Çanakkale ve İçbatı Anadolu Bölümü'ndeki Kütahya'nın da batı kesimlerinde hissedildi. Etkili deprem sonrası ülkenin batısında insanlar sokaklara döküldü. Küçük çaplı hasarlara rağmen depremin ucuz atlatılması ölen ve ciddi yaralanan kimsenin olmaması sevindirdi.



AFAD Genel Merkezi ise depremle ilgil kriz masası oluşturdu. Ülkede korku yaratan depremden sonra artçılar gece boyu sürdü. Bugün saat 09.20'ye kadar bölgede 280 sarsıntı oldu. 6.2 büyüklüğündeki depremden sonra bölgede sırayla saat 15.31'de 4.9, saat 15.32'de 4.0; saat 16.35'te 4.9, saat 17.19'da 4.3, saat 18.25'te 4.0, saat 19.30'da 4.0, saat 21.25'te 4.0 bugün ise saat 06.19'da 4.0 büyüklüğünde dikkat çeken sarsıntılar oldu.