Ege'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi !

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nca, saat 17.29’da merkez üssü Ege Denizi Gökçeada açıklarında, 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Kandiili Rasathanesi ise depremin şiddetini revize ederek 4,7 olduğunu açıkladı.
Ege'de korku dolu anlar yaşandı.Ege Gökçeada açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nca, saat 17.29’da merkez üssü Ege Denizi Gökçeada açıklarında, 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Kandiili Rasathanesi ise depremin şiddetini revize ederek 4,7 olduğunu açıkladı.