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Ege'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi !
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Ege'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi !

Ege'de korku dolu anlar yaşandı.Ege Gökçeada açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.

17 Eylül 2017 Pazar 19:50
Ege'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi !

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nca, saat 17.29’da merkez üssü Ege Denizi Gökçeada açıklarında, 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Kandiili Rasathanesi ise depremin şiddetini revize ederek 4,7 olduğunu açıkladı.

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