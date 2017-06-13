Edirne Keşan'da Bonzai İçti, Aracıyla Bahçeye Daldı

EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde sentetik uyuşturucu bonzai içtiği öne sürülen 24 yaşındaki G.T. yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki tek katlı evin bahçesine girip, toprak bankete çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçtan güçlükle indirilen G.T.'nin, geçen hafta aynı mahallede ve aynı nedenle kaza yaptığı belirtildi.



Kaza, bu sabah İspat Cami Mahallesi Leylek Sokak'ta meydana geldi. Leylek Sokak’tan Gülübahçe Sokak yönüne giden madde bağımlısı olduğu iddia edilen G.T., yönetimindeki 34 VA 5224 plakalı otomobili kullanırken aldığı bonzainin de etkisiyle direksiyon kontrolünü yitirdi.



Araç, yol kenarındaki tek katlı evin bahçesine girerek, toprak bankete çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçta hasar oluştu.



Aldığı uyuşturucu maddenin etkisiyle araçta fenalaşan sürücü G.T., ihbar üzerine gelen polis tarafından otomobilden güçlükle indirildi. Araçta yapılan aramada bonzai karıştırılmış sigara ele geçirildi. Çevrede toplananlar da olanlara tepki gösterdi. Ayakta güçlükle duran G.T., polis aracına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Araç ise bağlanarak, çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü.



G.T.’nin geçen salı günü aynı mahalledeki Paşayiğit Caddesi üzerinde bonzai içip kullandığı otomobille kaldırıma çıkarak, park halindeki bir kamyonete çarptığı ve polis tarafından trafikten yasaklanan aracını yediemin otoparkından teslim aldıktan sonra çarşıya çıkarken kaza yaptığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.