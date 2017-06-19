Edirne'de FETÖ'nün Sohbet Ablalarına Operasyon!

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ/PDY'nin dernek yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında, örgütün 'öğretmen sohbet ablası' olduğu belirlenen 4 kişi hakkında yaklama kararı çıkardı.



Karar üzerine Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah saatlerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, Edirne'de S.K., Bursa'da H.A., Balıkesir'de Y.D. ile Kocaeli'de A.B. isimli kadınları gözaltına alındı.



Kadınlarla ilgili soruşturma Edirne Emniyet Müdürlüğü'nde sürdürülüyor.