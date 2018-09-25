İbrahim YILDIZ-Enver ALAS/İSTANBUL,()
Ebru Gündeş, kızıyla birlikte Türkiye'ye döndü.
Türk Hava Yolları'na ait uçakla saat 13.00'da kızıyla birlikte New York'tan İstanbul'a gelen Ebru Gündeş'in pasaport işlemlerinin ardından gazetecilere yakalanmadan Atatürk Havalimanı'ndan ayrıldığı öğrenildi.
EBRU GÜNDEŞ TÜRKİYE'YE DÖNDÜ
İbrahim YILDIZ-Enver ALAS/İSTANBUL,() Ebru Gündeş, kızıyla birlikte Türkiye'ye döndü. Türk Hava Yolları'na ait uçakla saat 13.00'da kızıyla birlikte New York'tan İstanbul'a gelen Ebru Gündeş'in pasaport işlemlerinin ardından...
İbrahim YILDIZ-Enver ALAS/İSTANBUL,()
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