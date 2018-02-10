Galeriler Videolar
İstanbul 11°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
113590
ALTIN
161.428
DOLAR
3.8298
STERLİN
5.2855
EURO
4.6829
E-Devlet Soy Ağacı Sorgulama İşlemi Ne Zaman Açılacak?
E-Devlet Soy Ağacı Sorgulama İşlemi...
Trabzon'da Şarbon İddiasına Valilikten Açıklama Geldi!
Trabzon'da Şarbon İddiasına Valilikten Açıklama...
Bahçeli'den Baraj Eleştirilerine Sert Yanıt!
Bahçeli'den Baraj Eleştirilerine Sert Yanıt!
Alparslan Kuytul Hakkında 'Vakıf Üyelerini Dolandırdı' İddiası...
Alparslan Kuytul Hakkında 'Vakıf Üyelerini...
ABD Abarttı! Nusret'e Ağır Eleştiri: 'Enayiler Sultanı'
ABD Abarttı! Nusret'e Ağır Eleştiri:...

E-Devlet Soy Ağacı Sorgulama İşlemi Ne Zaman Açılacak?

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, aşırı yoğunluktan dolayı Alt-Üst Soy Sorgulama Uygulaması’nı geçici olarak durdurdu. E-Devlet soy ağacı sorgulama işlemi için günlük kota açılacak.

10 Şubat 2018 Cumartesi 14:41
E-Devlet Soy Ağacı Sorgulama İşlemi Ne Zaman Açılacak?

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, aşırı yoğunluktan dolayı Alt-Üst Soy Sorgulama Uygulaması’nı geçici olarak durdurdu. Dün 04.00'e kadar 310 bin çıktı alındı. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Sinan Güner, ''Günlük kota açacağız. Vatandaş sabretsin. Anne - babalarıyla daha çok konuşsunlar'' dedi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün önceki gün saat 14.00’te hizmete giren uygulamasından gece saat 02.00’ye kadar yaklaşık 200 bin vatandaş soy bilgisinin çıktısını aldı.

Gece sakinleşme beklenirken sistem 02.00- 04.00 saatleri arasında en yoğun anını yaşadı ve 2 saatte 110 bin çıktı alındı. Sistem, saat 04.00’ten sonra yoğunluk nedeniyle askıya alındı.

'GÜNLÜK KOTA AÇACAĞIZ'

Habertürk gazetesinden Fatmanur Boylu'ya konuşan İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Sinan Güner, bu kadar yoğunluk beklemediklerini söyledi. Vatandaşların 'sakin olur' diye gece saatlerini beklediğini belirten Güner, askıya alınan uygulamayla ilgili şunları söyledi:
“Toplamda 310 bin sorgulama çıktısı verildi. Böyle bir kapasitenin yürütülmesi imkânsız. Kapasite tespit çalışmaları yapılıyor. Soy sorgulama için günlük belirli bir kota açacağız. ‘Bugün bu kadar’ diyerek ertesi güne aktaracağız.”

'ANNE VE BABA İLE KONUŞUP, SORSUNLAR'


Talebi normal gördüklerini söyleyen Güner, “Vatandaşlara hak vermek lazım. Neyle karşılaşacaklarını merak ediyorlar. Vatandaş biraz sabretsin. Anne ve babalarıyla daha fazla konuşup onlara sorsunlar. Biz hizmetimizin arkasındayız. Ne zaman açılacağıyla ilgili net tarih vermek çok zor. Kısa zamanda açılacak” dedi.

'BU HİZMET DAHA ÖNCE DİLEKÇEYLE VERİLİYORDU'

Güner, Alt-Üst Soy Sorgulama Uygulaması’nın neden hayata geçirildiği sorusuna da şu cevabı verdi:
“Bu hizmet zaten vardı. İl ve ilçe nüfus müdürlüklerinde dilekçe vererek, randevu alarak zaten talep ediliyordu ve oldukça fazlaydı. Kanunların el verdiği ölçüde anneanne, dede, torun gibi bilgilere ulaşmak mümkün. Daha önce vatandaş yan soylarını da öğrenmek için dilekçe veriyordu. Yetkililerin bu bilgileri vermesi yasak. İstediklerini alamayan vatandaş münakaşa çıkarıyordu. Bu sorunları çözmek istedik.”

Son Güncelleme: 10.02.2018 14:49
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrin Harekatı'ndan Acı Haber: Helikopterimiz Düşürüldü, 2 Şehit Var!
Afrin Harekatı'ndan Acı Haber: Helikopterimiz Düşürüldü, 2 Şehit Var!
Trabzon'da Şarbon İddiasına Valilikten Açıklama Geldi!
Trabzon'da Şarbon İddiasına Valilikten Açıklama Geldi!
Bahçeli'den Baraj Eleştirilerine Sert Yanıt!
Bahçeli'den Baraj Eleştirilerine Sert Yanıt!
Alparslan Kuytul Hakkında 'Vakıf Üyelerini Dolandırdı' İddiası...
Alparslan Kuytul Hakkında 'Vakıf Üyelerini Dolandırdı' İddiası...
ABD Abarttı! Nusret'e Ağır Eleştiri: 'Enayiler Sultanı'
ABD Abarttı! Nusret'e Ağır Eleştiri: 'Enayiler Sultanı'
Ankara Valisi'nin Yaptığı Denetimde Skandal!
Ankara Valisi'nin Yaptığı Denetimde Skandal!
Sirkeci-Halkalı Arası Hızlı Tren Hattı Ne Zaman Açılacak?
Sirkeci-Halkalı Arası Hızlı Tren Hattı Ne Zaman Açılacak?
Kahramanmaraş'ta Feci Kaza: 8 Ölü, Çok Sayıda Yaralı!
Kahramanmaraş'ta Feci Kaza: 8 Ölü, Çok Sayıda Yaralı!
Suriye, İsrail'in Uçağını Vurdu!
Suriye, İsrail'in Uçağını Vurdu!
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim