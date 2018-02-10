E-Devlet Soy Ağacı Sorgulama İşlemi Ne Zaman Açılacak?

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, aşırı yoğunluktan dolayı Alt-Üst Soy Sorgulama Uygulaması’nı geçici olarak durdurdu. Dün 04.00'e kadar 310 bin çıktı alındı. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Sinan Güner, ''Günlük kota açacağız. Vatandaş sabretsin. Anne - babalarıyla daha çok konuşsunlar'' dedi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün önceki gün saat 14.00’te hizmete giren uygulamasından gece saat 02.00’ye kadar yaklaşık 200 bin vatandaş soy bilgisinin çıktısını aldı.

Gece sakinleşme beklenirken sistem 02.00- 04.00 saatleri arasında en yoğun anını yaşadı ve 2 saatte 110 bin çıktı alındı. Sistem, saat 04.00’ten sonra yoğunluk nedeniyle askıya alındı.

'GÜNLÜK KOTA AÇACAĞIZ'

Habertürk gazetesinden Fatmanur Boylu'ya konuşan İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Sinan Güner, bu kadar yoğunluk beklemediklerini söyledi. Vatandaşların 'sakin olur' diye gece saatlerini beklediğini belirten Güner, askıya alınan uygulamayla ilgili şunları söyledi:

“Toplamda 310 bin sorgulama çıktısı verildi. Böyle bir kapasitenin yürütülmesi imkânsız. Kapasite tespit çalışmaları yapılıyor. Soy sorgulama için günlük belirli bir kota açacağız. ‘Bugün bu kadar’ diyerek ertesi güne aktaracağız.”

'ANNE VE BABA İLE KONUŞUP, SORSUNLAR'



Talebi normal gördüklerini söyleyen Güner, “Vatandaşlara hak vermek lazım. Neyle karşılaşacaklarını merak ediyorlar. Vatandaş biraz sabretsin. Anne ve babalarıyla daha fazla konuşup onlara sorsunlar. Biz hizmetimizin arkasındayız. Ne zaman açılacağıyla ilgili net tarih vermek çok zor. Kısa zamanda açılacak” dedi.

'BU HİZMET DAHA ÖNCE DİLEKÇEYLE VERİLİYORDU'

Güner, Alt-Üst Soy Sorgulama Uygulaması’nın neden hayata geçirildiği sorusuna da şu cevabı verdi:

“Bu hizmet zaten vardı. İl ve ilçe nüfus müdürlüklerinde dilekçe vererek, randevu alarak zaten talep ediliyordu ve oldukça fazlaydı. Kanunların el verdiği ölçüde anneanne, dede, torun gibi bilgilere ulaşmak mümkün. Daha önce vatandaş yan soylarını da öğrenmek için dilekçe veriyordu. Yetkililerin bu bilgileri vermesi yasak. İstediklerini alamayan vatandaş münakaşa çıkarıyordu. Bu sorunları çözmek istedik.”